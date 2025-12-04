Hat es sich bald ausgeknallt? Hamburg diskutiert übers Böllerverbot

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch eine Diskussion um ein Böllerverbot. Gründe dafür gibt es genug: Tierschutz, Entlastung des Gesundheitssystems, weniger Umweltverschmutzung. In diesem Jahr kämpfen bundesweit einflussreiche Stimmen für ein Ende des privaten Feuerwerks. Auch in Hamburg gibt es kleinere Vorstöße in diese Richtung – doch die Behörden schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu.

Stolze 2,2 Millionen Unterschriften hat eine Petition der Berliner Polizeigewerkschaft für ein bundesweites Böllerverbot gesammelt. „Wir brauchen eine zeitnahe Lösung, damit wir im nächsten Jahr nicht wieder über zig Verletzte reden. Die Held*innen der Silvesternacht wurden mit allerlei Feuerwerkskörpern beschossen, die es frei verfügbar im Handel gibt“, schreibt die Gewerkschaft dazu. Unterstützt wird sie unter anderem von den Ärztekammern Berlin und Niedersachsen.

Zweifeln an der Umsetzbarkeit des Verbots

Die Hamburger Kollegen zweifeln hingegen an der Umsetzbarkeit: „Natürlich ist ein Böllerverbot wünschenswert, aber wer soll es kontrollieren? Die Polizei ist zu Silvester schon mit zahlreichen anderen Aufgaben beschäftigt. Nur wenn es keine Böller mehr für die private Nutzung im Handel zu kaufen gäbe, wäre es eine sinnvolle Maßnahme“, schreibt Thomas Jungfer, Hamburger Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft auf MOPO-Anfrage.

In Anträgen an die Bezirksversammlungen forderten die Volt-Fraktionen Eimsbüttel und Hamburg-Mitte Ende November die Prüfung von Böllerverbotszonen in den Bezirken. Der Vorstoß traf auf wenig Gegenliebe: „Ideen sind immer willkommen. Sie sollten sich aber an der Realität orientieren und die lautet: Der Bezirk kann Feuerwerk nur im Knallerbsenbereich regeln“, schreibt etwa der SPD-Abgeordnete Oliver Sträter aus Hamburg-Mitte der MOPO und warnt vor einem Flickenteppich aus Einzellösungen. Die Sprecher der Bezirksämter Wandsbek, Hamburg-Nord, Bergedorf und Altona betonen ebenfalls ihren begrenzten Handlungsspielraum – und verweisen auf die Justizbehörde, die auch für Verbraucherschutz zuständig ist.

Debatte um Böllerverbot: Bitte um freiwilligen Verzicht

Zu Unrecht? „Ein örtlich begrenztes Verbot von privatem Feuerwerk kann von Behörden auf Grundlage des Sprengstoffrechts angeordnet werden – z.B. durch die Bezirksämter oder die Polizei“, stellt Dennis Sulzmann, Sprecher der Behörde, klar. „Solche Verbote werden für bestimmte Bereiche ausgesprochen – z.B. rund um Krankenhäuser, Kirchen oder in der Innenstadt. Von dieser Möglichkeit machen die zuständigen Behörden Gebrauch. Wenn es um ein generelles Verbot geht, wäre dies Sache des Gesetzgebers auf Bundesebene.“

Sulzmann verweist in seiner Antwort auch auf die Folgen von Silvesterböllern für Wild- und Haustiere. Die Tierrechtsorganisation Peta demonstrierte vor Beginn der Innenministerkonferenz in Bremen für ein Feuerwerksverbot. „Für Tiere ist Silvester der pure Horror“, sagt eine Aktivistin. Die Naturschutzorganisation Nabu Hamburg bittet um freiwilligen Verzicht: „Lieber ein großes zentrales Feuerwerk als zehntausend kleine“, so Vorsitzender Malte Siegert. Unter dem Hashtag #böllerciao hat sich ein breites Bündnis für ein Feuerwerksverbot ausgesprochen.

„Bezirke bleiben mit ihren Problemen vor der Haustür zurück“

Volt lässt die Bewohner von Eimsbüttel und Hamburg-Mitte derzeit auf einer digitalen Mitmachkarte eintragen, wo sie besonders unter Feuerwerk leiden und wo es geeignete Feuerwerkszonen gibt. Bisher gab es mehr als 300 Rückmeldungen – Problemzonen sind demnach vor allem das Generalsviertel in Eimsbüttel, die Fähranlegestelle am Hafen sowie die Davidstraße auf St. Pauli.

„Wir würden unsere Energie lieber in sichere Radwege und lebendige Quartiere stecken. Aber solange der Bund das Feuerwerksrecht nicht modernisiert, bleiben die Bezirke mit den Problemen vor der Haustür zurück. Dann ist es unsere Aufgabe, die Spielräume im Sprengstoffrecht konsequent zu nutzen“, so Kira Junge, Co-Vorsitzende der Fraktion Eimsbüttel auf MOPO-Anfrage. Für 2026 stünde Volt zu diesem Thema bereits im Austausch mit der Polizei.