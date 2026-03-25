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Ricarda Lang

Hassfigur für viele im rechten Lager: Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Hafner

paidHass auf Grüne und AfD: UKE-Forscher finden erstaunliches Gegenmittel

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Kritik am politischen Gegner wird immer hemmungsloser – bis hin zu Verachtung, Entmenschlichung und Gewalt. Hamburger Psychologen haben eine Idee, wie der verhängnisvolle Trend zu bremsen wäre. Im Rahmen einer Studie nutzte das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) dafür eine Methode aus der Behandlung von Wahnüberzeugungen und Schizophrenie. Erstaunliches Ergebnis: Selbst hartnäckige Vorurteile gegenüber dem politischen Gegner gerieten bei den Teilnehmern der Untersuchung ins Wanken. Dass sich die Forscher dabei auf AfD und Grüne konzentrierten, ist kein Zufall.


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