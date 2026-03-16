Haspa hilft: Die Arche Hamburg freut sich über 19.751 Euro-Spende

Die Archen in Jenfeld, Billstedt und Harburg bieten hunderten Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen Ort – mit warmen Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und offenen Türen. Die Einrichtungen finanzieren sich zu 95 Prozent aus Spenden und werden seit vielen Jahren durch die Haspa unterstützt. Dank der Spenden aus dem Netzwerk der Haspa Hamburg Stiftung konnten bereits Feriencamps für Kinder organisiert und die Stelle eines pädagogischen Mitarbeiters geschaffen werden.

Beim Vor-Ort-Besuch in Jenfeld hatte der stellvertretende Haspa-Vorstandssprecher Dr. Olaf Oesterhelweg ein verspätetes Weihnachtsgeschenk im Gepäck: 19.751 Euro für die Arche und on top noch eine große „Manni-Maus“. Das sorgte für leuchtende Kinderaugen.

Das Geld stammt aus dem vorweihnachtlichen Michelkonzert der Haspa. Die Einnahmen aus Kartenverkauf und Weihnachtsmarkt werden traditionell komplett gespendet. Diesmal je zur Hälfte für die Sanierung der Hauptkirche St. Michaelis, dem Hamburger Wahrzeichen, sowie an die Arche Kinderstiftung.

Spende sichert Abendessen für 120 Kinder

„Das, was das Arche-Team mit unermüdlichem Einsatz jeden Tag für unsere Stadt aber vor allem für die Kinder und Jugendlichen hier Gutes tut, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen. Das ist einfach wundervoll und macht Hamburg so liebens- und lebenswert“, sagte Olaf Oesterhelweg bei der Spendenübergabe an den Leiter der Arche, Tobias Lucht.

Haspa-Vorstand Olaf Oesterhelweg (links) und Arche-Leiter Tobias Lucht mit „Arche-Kindern“ Haspa/Wallocha Haspa-Vorstand Olaf Oesterhelweg (links) und Arche-Leiter Tobias Lucht mit „Arche-Kindern“

„Deshalb war es mir auch eine Herzensangelegenheit, unsere Spende als „verspäteter Weihnachtsmann“ stellvertretend für unsere 4.500 Mitarbeitenden persönlich zu überbringen. Damit möchten wir auch ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Ehrenamt setzen und andere ermutigen, ebenfalls Gutes zu tun.“

Wofür die Finanzspritze verwendet wird, steht auch schon fest: „Vielen Dank für die tolle Hilfe! Wir können mit der Spende das Abendessen für die nächsten Monate möglich machen. Allein in Hamburg-Jenfeld nehmen daran täglich 120 Kinder teil“, erläuterte Tobias Lucht.