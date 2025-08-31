„Bei euch im Süden von der Elbe / Da ist das Leben nicht dasselbe“, sang Beginner Jan Philipp Eißfeldt einst. Und Autor Heinz Strunk schrieb in seinem legendären Bestseller „Fleisch ist mein Gemüse“, man solle Harburg früh verlassen, wenn man noch etwas vorhabe im Leben. Es soll ja viele Hamburger geben, die noch keinen Fuß in den südlichsten Bezirk der Stadt gesetzt haben, aber eines schon sicher wissen wollen: Das taugt nix, da unten. An Schmähungen Harburgs mangelt es also nicht. Deswegen kommt hier eine Liebeserklärung von einem, der eines Besseren belehrt wurde.

