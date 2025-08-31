mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sommer im Bezirk Harburg

Füße baumeln lassen am Binnenhafen: MOPO-Chefredakteur Maik Koltermann genießt den Blick von der Schlossinsel über den Lotsenkanal. Foto: Florian Quandt

  • Harburg

paidHarburg ist: Eine Zumutung, unmöglich und ein Traum – Urlaub südlich der Elbe

kommentar icon
arrow down

„Bei euch im Süden von der Elbe / Da ist das Leben nicht dasselbe“, sang Beginner Jan Philipp Eißfeldt einst. Und Autor Heinz Strunk schrieb in seinem legendären Bestseller „Fleisch ist mein Gemüse“, man solle Harburg früh verlassen, wenn man noch etwas vorhabe im Leben. Es soll ja viele Hamburger geben, die noch keinen Fuß in den südlichsten Bezirk der Stadt gesetzt haben, aber eines schon sicher wissen wollen: Das taugt nix, da unten. An Schmähungen Harburgs mangelt es also nicht. Deswegen kommt hier eine Liebeserklärung von einem, der eines Besseren belehrt wurde.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test