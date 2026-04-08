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Das Harburger Rathaus

Das schmucke Harburger Rathaus steht im Zentrum des südlichsten Hamburger Bezirks. Foto: Florian Quandt

Harburg im Fokus: Promi-Talk, Start-ups und Zukunftspläne

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Harburg wird zur Bühne für große Zukunftsfragen: Am 15. April kommt die Handelskammer mit ihrem Format „on tour“ in den Süden der Stadt – und bringt prominente Gäste mit. Mit dabei sind unter anderem Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, Schauspieler Sebastian Ströbel und Kult-Autor Heinz Strunk. Gemeinsam diskutieren sie, wie sich Harburg als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort weiterentwickeln kann.

Neben dem großen Bühnen-Talk geht es auch ganz praktisch zur Sache: Start-ups pitchen ihre Ideen, Experten beraten zu Gründung, Digitalisierung und Energie – und Besucher können direkt Kontakte knüpfen. Ein zentrales Thema: Wie machen sich Unternehmen krisenfest? Gerade in unsicheren Zeiten rückt die Frage nach Widerstandsfähigkeit immer stärker in den Fokus.

Höhepunkt des Abends ist die Diskussionsrunde „Harburg: What’s next?“ – gefolgt von Networking und Musik.
Klar ist: Hier geht es nicht nur um Theorie, sondern um konkrete Ideen für Hamburgs Zukunft. Die Veranstaltung findet von 15-22 Uhr im Speicher am Kaufhauskanal statt. Das komplette Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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