Früher machten sie aus ihrem Nachnamen Lochmann „Die Lochis“, heute treten Heiko und Roman als He/Ro auf. Leano (13) ist ein großer Fan.

Früher machten sie aus ihrem Nachnamen Lochmann „Die Lochis“, heute treten Heiko und Roman als He/Ro auf. Leano (13) ist ein großer Fan. Foto: Collage: Privat/picture alliance/dpa | David Inderlied

paidHappy End für den Jungen im Rollstuhl: Leano (13) trifft seine Lieblingsband

Er wollte zum Konzert seiner Lieblingsband und durfte nicht, weil das „Gruenspan“ nicht barrierefrei ist. Jetzt gibt es ein Happy End für den Jungen im Rollstuhl: Leano (13) kann nicht nur zum „HE/RO“-Auftritt in einer anderen Stadt – die Band wird sich sogar mit ihm treffen!

Leano ist überglücklich. Auch seine Mutter Tanja Grafert, die ihren seit Geburt behinderten Jungen rund um die Uhr betreut, kann es kaum fassen: „Ich habe mich riesig gefreut und finde es total klasse, dass die Band sich solche Gedanken macht!“ Da hatte sie gerade eine Mail von der Künstleragentin bekommen, die die Band „HE/RO“ betreut.

Band „HE/RO“ trifft sich mit Leano, dem Jungen, der wegen seines Rollstuhls nicht zum Konzert in Hamburg kann

