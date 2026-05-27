Hapag-Lloyd-Vorstand verlässt Reederei

Überraschende Personalie bei Hapag-Lloyd: Der operative Vorstand Maximilian Rothkopf verlässt die Hamburger Traditionsreederei zum 30. Juni.

Die Trennung passiere „im besten Einvernehmen“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Rothkopf werde Hapag-Lloyd noch eine Weile als Berater zur Seite stehen. Über die Nachfolge für den 45-Jährigen werde der Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

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Rothkopf kam von McKinsey zu Hapag-Lloyd und hatte im Juli 2019 als COO die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft übernommen. Im Oktober 2021 war sein Vertrag um fünf Jahre bis zum 30. April 2027 verlängert worden. Der Abgang kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte Hapag-Lloyd einen Verlust von rund 220 Millionen Euro zu verbuchen. (mp)