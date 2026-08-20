Hamburgs Traditionsreederei Hapag-Lloyd geht fremd: Das rund 180 Jahre alte Unternehmen mit Sitz an der Außenalster steigt als Anteilseigner beim Rotterdamer Hafen ein, dem größten Konkurrenten der Hansestadt. Ausgerechnet.

Wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete, erwirbt Hapag-Lloyd 25 Prozent an den Terminals Maasvlakte II in Rotterdam, dem größten Hafen Europas.

Einstieg beim Hafen von Rotterdam: Hapag-Lloyd stärkt Bindung an Maersk

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Damit sichert sich die Hamburger Reederei zum einen langfristig automatisierte Terminalumschlagskapazitäten, zum anderen stärkt es ihre weltweite Terminalpräsenz. Pikant: Durch den Schritt schließt sich Hapag-Lloyd noch enger mit seinem dänischen Konkurrenten Maersk zusammen, dem die Terminals in Rotterdam gehören. Seit 2025 führen Hapag-Lloyd und Maersk bereits die sogenannte Gemini-Kooperation, die der Sicherung der Fahrplanzuverlässigkeit dient.

Maasvlakte II ist der modernste Terminal im Hafen von Rotterdam. Derzeit wird dort der Umschlagsbetrieb noch weiter ausgebaut und die Automatisierung vorangetrieben. So sollen künftig an der Maasvlakte II mehr als fünf Millionen Container pro Jahr umgeschlagen werden. Das entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Hamburger Hafens – und das an nur einem Terminal.

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Hapag-Lloyd in Rotterdam: Rätsel um die Kosten für den Deal

Wie viel Geld für den Deal floss, ist nicht bekannt. Beide Unternehmen haben dazu Stillschweigen vereinbart.

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Die CDU wirft dem Hamburger Senat vor, nicht stark genug für den Hamburger Hafen zu kämpfen. „Unser Hafen verliert nicht deshalb an Bedeutung, weil Rotterdam zu viel investiert, sondern weil Hamburgs seit über 15 Jahren SPD-geführter Senat zu wenig für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts tut“, so Antonia Goldner. „Der Hafen ist Hamburgs wirtschaftliches Rückgrat. Trotzdem erleben wir seit Jahren Verzögerungen, Unsicherheit und fehlenden politischen Gestaltungswillen.“

Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Jahren seine Terminalsparte stark ausgebaut. In Hamburg ist die Reederei am HHLA-Terminal Altenwerder beteiligt. Außerdem gibt es mit Eurogate bereits eine Vereinbarung über den Einstieg in Waltershof. Zudem hält Hapag-Lloyd in Deutschland Anteile am JadeWeserPort in Wilhelmshaven. Weltweit hält die Reederei Beteiligungen in mehr als 20 Häfen, auch in Indien, Nordafrika und in den USA sowie in Lateinamerika.