Schulweg-Gefahr in Hamburg: Kinder machen mit starken Plakaten aufmerksam

„Handys aus – Augen auf“: Zu diesem Motto haben die Kleinen zu Stiften und Papier gegriffen. Ein Plakatwettbewerb sollte die Kinder für Verkehrssicherheit sensibilisieren. Rund 600 Hamburger Schüler reichten ihre Werke beim Polizeiverein ein – nun wurden die stolzen Gewinner gekürt.

Der Wettbewerb des Vereins „Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e.V.” ist seit 60 Jahren ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit der Polizei Hamburg zur Verkehrssicherheit. Die Aktion wurde am Donnerstag mit der Auszeichnung der kleinen Kunstwerke im „Ernst Deutsch Theater“ (Uhlenhorst) gekrönt.

Mit Musik und Kunst für mehr Sicherheit auf den Straßen

In dem Theatersaal ist es richtig voll. Im Publikum sitzen aufgeregte Kinder. Ein paar Eltern, Lehrer und Polizisten sind auch darunter. Die Moderatoren rufen gemeinsam mit den Kindern voller Elan „Handys aus – Augen auf“. Dann kommt das HSV-Maskottchen Dino Hermann auf die Bühne und die Kinder können sich vor Freude kaum wieder einkriegen.

Fiona Mancuso Einige der knapp 600 eingereichten Plakate konnte man sich im Theater angucken. Einige der knapp 600 eingereichten Plakate konnte man sich im Theater angucken.

Fiona Mancuso Die Kinder präsentieren stolz ihre Urkunden. Im Hintergrund ist das Bild des Erstplatzierten zu sehen. Die Kinder präsentieren stolz ihre Urkunden. Im Hintergrund ist das Bild des Erstplatzierten zu sehen.

Fiona Mancuso Die Schule Barlsheide belegte den zweiten Platz beim diesjährigen Liederwettbewerb und sang (wie auch der erste Platz) live auf der Bühne. Die Schule Barlsheide belegte den zweiten Platz beim diesjährigen Liederwettbewerb und sang (wie auch der erste Platz) live auf der Bühne.

Rund 780 Schüler (3. bis 9. Klasse) aus 51 Hamburger Schulen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen und 601 Plakate eingereicht. Viele Kinder werden im Theater für ihre kreativen Plakate ausgezeichnet, bei der Urkundenübergabe sind unzählige strahlende Gesichter zu sehen. Den ersten Platz belegt der Viertklässler Karl-Vincent (10) aus Sasel. Sein Plakat hatte der Jury am besten gefallen. Er freute sich über eine Urkunde und eine kleine Geldprämie.

Schulwegunfälle im vergangenen Jahr deutlich gestiegen

Polizeivizepräsident Mirko Streiber betont, dass die kreativen Werke der Kinder auch Erwachsenen helfen, Verkehrssicherheit zu verdeutlichen: „Wer da als Erwachsener nicht weich wird, dann verstehe ich das auch nicht.“ Die große Beteiligung der Schulen, sich für Verkehrssicherheit einzusetzen und diesen Aufwand zu betreiben, wertet er als positives Zeichen.

Die Entwicklung in Hamburg, etwa dass im vergangenen Jahr Schulwegunfälle um 40 Prozent gestiegen sind, bereitet ihm Sorgen. Er weiß aber auch, dass die Präventionsarbeit hier Beihilfe leistet und man das auch in der Praxis sieht. „Das sieht man daran, dass die Kinder immer sicherer im Straßenverkehr werden, aber wir dürfen nicht nachlassen“, betont er. „Wir müssen dranbleiben, aufklären und gemeinsam üben“, so der Vizepolizeipräsident.

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Anfang Mai gab es bereits einen Liederwettbewerb als Teil der Aktion. Mit Texten wie „Mach das Handy aus, Bro, und die Augen auf, Jo“ errang die Elbinselschule (Georgswerder) den ersten Platz.