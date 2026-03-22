Da fehlt doch was? Hamburgs Wahrzeichen hat einen (Glocken-) Schaden

Wer am Wochenende in der Hamburger Neustadt unterwegs war, dürfte sich gewundert haben: Der Michel klingt plötzlich anders. Zur vollen Stunde bleibt das gewohnte Geläut weitgehend aus – nur ein verkürztes Schlagen ist zu hören.

Wie der NDR berichtet, ist ein elektrischer Defekt die Ursache für die ungewöhnliche Stille an der Hauptkirche St. Michaelis. Seit Sonnabend funktioniert eine der vier Glocken, die für den Uhrschlag zuständig sind, nicht mehr. Dadurch erklingen zur vollen Stunde aktuell nur verkürzte Signale, ähnlich wie sonst zur Viertelstunde.

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Ganz verstummt ist das Wahrzeichen jedoch nicht: Drei der vier Glocken arbeiten weiterhin. Ein Verbindungsstück wurde bereits ausgebaut und soll zeitnah repariert werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass das vollständige Geläut in den kommenden Tagen wiederhergestellt werden kann – spätestens zu Ostern soll der Michel wieder wie gewohnt über Hamburg klingen. (apa)