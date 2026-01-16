Der Parkplatz ist in Hamburg ein hart umkämpftes Gut – sowohl unter Autofahrern als auch auf politischer Ebene. Nach der Bürgerschaftswahl im Februar 2025 beschloss der rot-grüne Senat deshalb den von der SPD favorisierten „Masterplan Parken“: Dieser soll nicht nur einen Überblick geben, wie viele Parkplätze es in Hamburg überhaupt gibt, sondern diese auch, wenn möglich, vor Umbauprojekten „retten“. Jetzt gibt es eine erste Prognose, wann dieser Plan fertig wird – und eine kleine Zwischenbilanz. Doch es regt sich auch Kritik.





