Hamburg will den Solarstrom-Turbo einlegen: Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) haben am Donnerstag die neue Solarstrom-Strategie für die Stadt vorgestellt. Eigentlich hätte die schon lange fertig sein sollen, doch im „alten“ Senat gab es Zoff. Bisher hinkte Hamburg beim Ausbau hinterher – jetzt präsentierten die Senatoren ein aktuelles Projekt und ambitionierte Ziele..

