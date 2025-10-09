mopo plus logo
Andreas Dressel und Katharaina Fegebank

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) stellen die neue Solarstrategie für Hamburg auf dem Dach des CCH vor. Foto: picture alliance/dpa/Georg Wendt

paidNach Zoff im „alten” Senat: Hamburgs Solarstorm-Strategie steht – das ist geplant

Hamburg will den Solarstrom-Turbo einlegen: Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) haben am Donnerstag die neue Solarstrom-Strategie für die Stadt vorgestellt. Eigentlich hätte die schon lange fertig sein sollen, doch im „alten“ Senat gab es Zoff. Bisher hinkte Hamburg beim Ausbau hinterher – jetzt präsentierten die Senatoren ein aktuelles Projekt und ambitionierte Ziele..

