Hamburgs Schwanenwesen gibt es jetzt auch auf Instagram

Dass das Schwanenwesen deutlich mehr Aufgaben hat als den Schutz der Alsterschwäne, wissen längst nicht alle. Vielen ist gar nicht bewusst, was genau das Team tut. Das soll nun anders werden.

Das Hamburger Schwanenwesen? Was ist das denn? Kümmern die sich etwa ausschließlich um Schwäne? Diese Fragen stellen sich immer wieder Menschen, die das erste Mal davon hören. Das soll nun besser werden: Das Hamburger Schwanenwesen hat sich nämlich einen Instagram-Account zugelegt. „Wir wollen damit zeigen, wofür wir zuständig sind und zeigen, dass wir nicht nur Schwäne an der Alster streicheln”, sagt Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß. Er ist der Chef des Schwanenwesens.

1700 Einsatze für das Schwanenwesen 2025

Und diese älteste Dienststelle Hamburgs – eingeführt 1674 – kümmert sich um viel mehr als die Schwäne auf Hamburgs Gewässern rund um die Alster. Das zeigt schon der erste Post: „365 Tage im Jahr sind wir für Tiere im Einsatz: Wir retten verletzte und geschwächte Wildtiere, ziehen verwaiste Wasservögel auf, kümmern uns um Seehunde und Kegelrobben, helfen bei Ölunfällen, unterstützen bei Seuchenschutzmaßnahmen und arbeiten eng mit Feuerwehr, Polizei, Zoll und vielen weiteren Behörden zusammen.”

2025 waren Nieß und sein etwa 15-köpfiges Team mehr als 1700 Mal ausgerückt. In diesem Jahr sind es schon jetzt rund 1.200 Einsätze gewesen. Ein Teil dieser Einsätze soll nun auf Instagram dokumentiert werden. Unterstützt wird das Team von einer Social-Media-Expertin der Pressestelle des Bezirksamtes Hamburg-Nord.

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Die erste Story auf dem neuen Account war übrigens in dieser Woche das Spektakel rund um die Alsterschwäne, die endlich ihr Winterquartier verlassen konnten. Dabei filmte das Team vom Boot aus, wie die Schwäne sich paddelnd und fliegend auf den Weg zu ihren neuen Brutstätten gemacht haben und fotografierte Olaf Nieß bei einem Fernsehinterview. (dpa)