Hamburgs Fähren: Sommerfahrplan und Änderungen ab 30. März

Mehr Verbindungen auf beliebten Strecken, aber auch ein klarer Schnitt: Mit dem Sommerfahrplan ab dem 30. März 2026 stellt die HADAG ihren Fährbetrieb in Hamburg neu auf. Während zentrale Linien gestärkt werden, verschwindet eine Verbindung komplett aus dem Angebot.

Zusammenfassung:

Der HADAG-Sommerfahrplan 2026 startet am 30. März.

Linie 64 wird auf 15-Minuten-Takt am Wochenende verdichtet.

Linie 66 wird aufgrund geringer Nachfrage gestrichen.

Konkret wird die Linie 64 zwischen Teufelsbrück und Finkenwerder am Wochenende auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet, unter der Woche bleibt das erweiterte Abendangebot bis Mitternacht bestehen. Zusätzlich kehrt ab dem 4. April die Linie 65 zurück und verbindet Blankenese und Finkenwerder am Wochenende stündlich – ohne Zwischenstopp. Über Finkenwerder bleibt der Anschluss an die Linie 62 und damit Richtung Landungsbrücken gesichert.

Hamburger Fähren: Direktverbindung wegen geringer Nachfrage gestrichen

Nicht mehr fahren wird hingegen die Linie 66. Die HADAG begründet das mit einer zu geringen Nachfrage: Im Schnitt nutzten nur rund 20 Fahrgäste die Verbindung, die als Direktverbindung ohne Zwischenstops zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder verkehrte. Stattdessen sollen Kapazitäten gezielt auf stark frequentierte Linien wie 62, 64 und 68 verlagert werden.

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Der neue Fahrplan knüpft damit weitgehend an das Angebot von 2025 an. Die neuen Fahrpläne sind über hvv.de sowie in den hvv-Apps abrufbar.