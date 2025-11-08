mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Colonnaden in der Hamburger Neustadt.

Architektur wie in Venedig trifft auf Geschäfte mit hanseatischer Tradition: Diese besondere Mischung gibt es nur an den Colonnaden in der Hamburger Neustadt. Foto: Anke Geffers

  • Neustadt

paidHamburgs schönste Prachtstraße führt ein Schattendasein

kommentar icon
arrow down

Säulengänge und Gründerzeitfassaden – die Colonnaden zwischen Jungfernstieg und Stephansplatz gehören seit 1880 mit ihren prächtigen Gebäuden zu den sehenswertesten Straßen in der Stadt. Einige Traditionsgeschäfte gibt es hier schon seit mehr als 100 Jahren. Trotzdem ist hier meistens wenig los. Jetzt soll die Straße mit dem venezianischen Flair, bereits seit 1974 Fußgängerzone, endlich aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test