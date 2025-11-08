Säulengänge und Gründerzeitfassaden – die Colonnaden zwischen Jungfernstieg und Stephansplatz gehören seit 1880 mit ihren prächtigen Gebäuden zu den sehenswertesten Straßen in der Stadt. Einige Traditionsgeschäfte gibt es hier schon seit mehr als 100 Jahren. Trotzdem ist hier meistens wenig los. Jetzt soll die Straße mit dem venezianischen Flair, bereits seit 1974 Fußgängerzone, endlich aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.





