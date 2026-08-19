Die umstrittene Flüchtlingsunterkunft an der Schlachthofstraße in Neuland wird geschlossen. Was wird aus der Fläche?

Fehlende Privatsphäre, defekte Duschen und ausgefallene Heizungen: Wegen ihrer miserablen Lebensbedingungen war die Flüchtlingsunterkunft in der Schlachthofstraße (Neuland/Harburg) hochumstritten. Jetzt wird der Standort geschlossen.

Wie die Behörde für Gesundheit, Soziales und Integration jetzt den Bezirksfraktionen mitteilte, wird die ursprünglich nur als Notunterkunft gedachte Unterbringung von Geflüchteten auf dem ehemaligen FEGRO-Gelände noch in diesem Jahr beendet. Spätestens bis zum 31. Dezember 2026 solle die Halle leer sein.

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Bereits in den vergangenen Monaten sei die Belegung in der Schlachthofstraße 3-5 durch Verlegungen an andere Standorte deutlich reduziert worden. Zuletzt waren dort noch 197 Personen untergebracht.

„Wir begrüßen diese Entscheidung sehr“, erklärte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Harburg, Dr. Sven Hey. „Der Standort war nicht unproblematisch und die Unterbringung in der Großhalle war für die Bewohner:innen oft belastend.“ Gerade Familien mit Kindern hätten unter den Zuständen gelitten. Hey bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern: „In den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiter:innen vor Ort und die vielen ehrenamtlichen Helfer:innen auf großartige Art dazu beigetragen, diese Belastungen zu mindern und den Menschen vor Ort zur Seite gestanden. Dafür können wir ihnen nicht genug danken.“

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Die ehemalige FEGRO-Halle war 2017 zunächst als Gefangenensammelstelle für den G20-Gipfel umgebaut worden. Im März 2022 wurden Geflüchtete für wenige Tage auf Feldbetten untergebracht. Dann wurde die Halle wieder geräumt und es wurden unter anderem Leichtbauwände aufgebaut. Dadurch entstanden 54 „Wohnwaben“ mit jeweils sechs Doppelstockbetten.

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Mit rund 600 Plätzen gestartet, kam dann im August 2022 die Mitteilung, dass zusätzliche 400 ‚Verdichtungsplätze‘ geschaffen würden. Zum 1. Oktober 2022 kamen dann in einer ersten Stufe zehn ehemalige Zelte der Bundeswehr mit einer Kapazität von bis zu zwölf Betten pro Zelt (120 Plätze) und in einer zweiten Stufe am 22./23. Oktober 2022 weitere sechs Zelte desgleichen Bautyps mit weiteren bis zu 72 Plätzen hinzu. Damit erreichte der Standort zwischenzeitlich eine Kapazität von insgesamt rund 1192 Plätzen.

Immer wieder kam es aufgrund der Verdichtung zu Problemen vor Ort. So kam es vermehrt zu Streits unter den Bewohnern und auch einmal zu einer Massenschlägerei. Die Polizei musste mehrfach anrücken. Bewohner und Unterstützer hatten vor der Unterkunft demonstriert, um auf die schwierigen Lebensbedingungen aufmerksam zu machen.

Trotz des nun erklärten Aus für die Unterbringung soll die Halle als Reserve für den Notfall vorgehalten werden. Laut Sven Hey wird auf der Außenfläche der Bau von Containermodulgebäuden geprüft. Diese könnten nach aktuellem Stand Anfang 2027 fertiggestellt und im ersten Quartal 2027 belegt werden. „Dann allerdings nicht mehr als Notstandort, sondern als vorübergehende öffentlich-rechtliche Unterbringung mit deutlich höherem Standard“, so der SPD-Politiker.