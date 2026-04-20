Hamburgs schlimmste Dreckschleuder wird endlich stillgelegt

Eigentlich sollte das Kohlekraftwerk Wedel schon vor Jahren stillgelegt werden. Nun machten die Hamburger Energiewerke einen großen Schritt Richtung Abschaltung: Die Stilllegung sei zum 1. Juli 2027 beantragt worden.

Die Hamburger Energiewerke wollen das Heizkraftwerk Wedel (Kreis Pinneberg) Mitte nächsten Jahres abschalten. „Die Anlage soll nach aktuellem Planungsstand ab dem 01.07.27 stillgelegt werden“, teilte das städtische Unternehmen mit.

Stilllegung zum 1. Juli 2027 beantragt

Zuletzt hatten die Energiewerke Ende September vergangenen Jahres erklärt, die Ablösung des Kraftwerks verschiebe sich bis Ende 2026. Jetzt hieß es, Ende März sei ein Antrag auf Stilllegung gestellt worden. Die Bundesnetzagentur, der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und die Hamburger Energienetze seien über die „Stilllegungsabsicht“ informiert worden.

Ende 2026 soll den Angaben zufolge der Energiepark Hafen in Betrieb sein und das Kohlekraftwerk ersetzen. Kern des Energieparks ist ein neues Gaskraftwerk auf der Halbinsel Dradenau. „Sobald die Gas- und Dampfturbinenanlage reibungslos läuft und die Hamburgerinnen und Hamburger verlässlich mit Wärme versorgt werden, wird das Kraftwerk Wedel von den Hamburger Energiewerken nicht mehr für die Fernwärmeversorgung benötigt“, hieß es in der Mitteilung.

Eine Sprecherin der Energiewerke betonte, dass das Heizkraftwerk Ende 2026 in die sogenannte Konservierung gehe. Von diesem Moment an sei es nicht mehr in Betrieb und verbrenne auch keine Kohle mehr. Es stehe jedoch weiterhin als Back-up für die neue Gas- und Dampfturbinenanlage zur Verfügung. Mit einem Aufwand von mehreren Wochen könnte es wieder angefahren werden.

Wedel zählt zu den ältesten Kraftwerken Deutschlands

Wedel zählt zu den ältesten Kraftwerken Deutschlands. Die Stadt Hamburg hatte das in den 1960er Jahren von den Hamburger Electricitäts-Werken (HEW) erbaute Kraftwerk 2019 im Zuge des Fernwärmerückkaufs vom Energiekonzern Vattenfall zurückerworben. Eigentlich sollte die Anlage schon 2013 abgeschaltet werden, was sich aber wegen immer wieder geänderter Pläne und der Übernahme durch die Stadt Hamburg wiederholt verzögerte. So sollte das Kraftwerk Wedel etwa von dem Kohlekraftwerk Moorburg ersetzt werden. Dieses wurde jedoch nach viel Widerstand und politischem Ärger nach nur fünf Jahren Betrieb stillgelegt.

Das könnte Sie auch interessieren: In Salzstöcken im Norden: Hier lagern 20 Millionen Tonnen Öl – unsere eiserne Reserve

Der Energiepark Hafen ist den Angaben zufolge ein sogenannter modularer Erzeugerpark, der verschiedene klimaneutrale Wärmequellen wie Abwärme aus der Industrie und thermische Abfallverwertung sowie Abwasserwärme einbinden soll. Zentrale Komponente sei die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage, die im Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozess betrieben werde. Als Brennstoff soll Erdgas genutzt werden. Es soll teilweise durch grünen Wasserstoff ersetzt werden können, sofern er verfügbar ist. (dpa/mp)