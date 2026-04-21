Alles ist fertig in Hamburgs neuem „Katzentempel“ in der Neustadt. Sogar die Kater und Katzen sind schon ins Café gezogen. Trotzdem bleiben die Türen noch länger geschlossen, die Eröffnung wurde wieder verschoben. Die MOPO hat mit Betreiber Aaron Kallus über die Gründe gesprochen – wann es losgehen soll, wie es den Tieren geht und welche besondere Aktion er für die Gäste plant.





