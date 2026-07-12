Süße Trend-Speisen gibt es jetzt im neu eröffneten „Crumble Lab“ im Schanzenviertel. Hier sollen auch zukünftige Tiktok-Hypes ausprobiert werden.

Kuchenstreusel, Apfelkompott, Vanillesoße: Die „Crumble Bar“ ist auf dem Isemarkt und in einem der Rathauspavillons schon bekannt. Nun hat ein neuer, fester Laden auf St. Pauli, mitsamt Produktionsstätte, eröffnet. Hier gibt es auch weitere süße Trend-Speisen aus aller Welt.

Der Crumble ist das englische National-Dessert – in Hamburg wird er von Anisha Degens neu interpretiert. Die 51-Jährige verkauft die Süßspeise in ihrer „Crumble Bar“ auf dem Ise- und dem Rathausmarkt. „Bei uns kommt der Crumble nicht aus einer Auflaufform fertig aus dem Ofen, sondern wir bereiten die Komponenten einzeln zu und kombinieren sie erst im Becher“, sagt sie. Seit kurzem gibt es auch einen festen Laden in der Lagerstraße 19 (St. Pauli), das „Crumble Lab“.

„The Crumble Lab“: Hier werden süße Tiktok-Trends ausprobiert

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„In erster Linie ist das hier unsere eigene Produktionsküche“, so Degens. „Weil sie aber so groß ist, habe ich beschlossen, dass es ein Ort für alle werden soll“. Von Mittwoch bis Sonntag werden hier der Crumble und Matcha-Variationen verkauft.

Anisha Degens betreibt „The Crumble Lab“ – und liebt süße Trends. The Crumble Lab

Aber auch andere süße Trend-Speisen wie Banana Pudding (8 Euro) – mit Bananen, Crumble und einer Puddingcreme – stehen auf der Karte. Und der „Dot Cake Crumble“ (7 Euro), ein Trend aus den USA. „Normalerweise ist es ein einfacher amerikanischer Geburtstagskuchen. Bei uns ist es kalter Kompott mit Crumbles, Mascarpone-Creamcheese-Creme und bunten Streuseln“, so Anisha Degens.

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Im „Crumble Lab“ sollen auch zukünftige süße Tiktok-Trends ausprobiert und angeboten werden, denn die 51-Jährige sei ein „Konzept-Junkie“: „Ich sehe oft andere Ideen aus aller Welt und denke: Das möchte ich unbedingt nach Hamburg holen!“

Matcha und „Dot Cake Crumble“ gibt es hier auch. The Crumble Lab

Auch Start-ups sollen sich hier ausprobieren und ihre Produkte anbieten dürfen: „Ich habe auch immer wieder Unterstützung bekommen und möchte das jetzt zurückgeben“, sagt Anisha Degens. „Es soll hier ein Ort werden, an dem Leute zusammenkommen und eine gute Zeit haben.“