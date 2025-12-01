Hamburgs neue Roboter-Shuttles haben jetzt ein „Zuhause”

Hamburg macht Ernst mit dem ÖPNV der Zukunft: In Barmbek hat die Hochbahn ihren ersten eigenen Betriebshof für autonome Shuttles fertiggestellt. „AD Hub“ heißt der neue Standort – und von dort sollen schon ab Anfang 2026 die futuristisch wirkenden Busse des Herstellers Holon durch den Nordosten der Stadt rollen.

Der 2000-Quadratmeter-Hof liegt nahe der U3-Haltestelle Hamburger Straße – mitten im rund 37 Quadratkilometer großen Testgebiet des Mobilitätsprojekts „Alike”. Zehn Shuttles können dort gleichzeitig stehen, geladen und gewartet werden.

Hamburg: Hochbahn rüstet für neue Shuttles auf

„Mit unserem neuen AD Betriebshof in zentraler Lage von Hamburg machen wir einen wichtigen Schritt für den modernen öffentlichen Nahverkehr der Zukunft”, sagt Hochbahn-Chef Robert Henrich. „Im nächsten Jahr werden von hier aus erstmals in Hamburg fahrerlose ÖPNV-Shuttles auf die Reise gehen. Perspektivisch geht es uns darum, unseren Fahrgästen ein noch besseres Verkehrsangebot machen zu können.“

Ein „Holon urban“, ein neues autonom fahrendes Elektro-Shuttle, vor der Elbphilharmonie in Hamburg. -/Holon/dpa Ein „Holon urban“, ein neues autonom fahrendes Elektro-Shuttle, vor der Elbphilharmonie in Hamburg.

Der neue Betriebshof ist mit allem ausgestattet, was die autonomen Fahrzeuge brauchen: Ladepunkte für die vollelektrischen Fahrzeuge, Werkstatt, Datenupload-Station sowie ein eigenes Verwaltungsgebäude. Beim Bau setzte die Hochbahn auf nachhaltige Elemente: Das Verwaltungsgebäude ist modular aufgebaut, um später flexibel angepasst werden zu können. Zudem ist das Dach begrünt und mit Photovoltaik bestückt.

Zum Jahreswechsel ziehen die Holon-Shuttles auf den neuen Hof um. Zunächst bleibt es beim Testbetrieb: Bis zu 15 Personen können in den barrierefreien Fahrzeugen mitfahren. Autonom fahren die Busse schon jetzt; an Bord sitzt aber weiterhin ein Sicherheitsfahrer.

2026 soll der nächste Schritt folgen: Eine geschlossene Nutzergruppe soll die Shuttles über die Apps HVV Switch und Moia buchen können. Das Einsatzgebiet reicht dann vom Stadtpark bis zur Elbe und vom Schlump bis Wandsbek. (mp)