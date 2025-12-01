Hamburgs neue Roboter-Shuttles haben jetzt ein „Zuhause”
Hamburg macht Ernst mit dem ÖPNV der Zukunft: In Barmbek hat die Hochbahn ihren ersten eigenen Betriebshof für autonome Shuttles fertiggestellt. „AD Hub“ heißt der neue Standort – und von dort sollen schon ab Anfang 2026 die futuristisch wirkenden Busse des Herstellers Holon durch den Nordosten der Stadt rollen.
Der 2000-Quadratmeter-Hof liegt nahe der U3-Haltestelle Hamburger Straße – mitten im rund 37 Quadratkilometer großen Testgebiet des Mobilitätsprojekts „Alike”. Zehn Shuttles können dort gleichzeitig stehen, geladen und gewartet werden.
Hamburg: Hochbahn rüstet für neue Shuttles auf
„Mit unserem neuen AD Betriebshof in zentraler Lage von Hamburg machen wir einen wichtigen Schritt für den modernen öffentlichen Nahverkehr der Zukunft”, sagt Hochbahn-Chef Robert Henrich. „Im nächsten Jahr werden von hier aus erstmals in Hamburg fahrerlose ÖPNV-Shuttles auf die Reise gehen. Perspektivisch geht es uns darum, unseren Fahrgästen ein noch besseres Verkehrsangebot machen zu können.“
Der neue Betriebshof ist mit allem ausgestattet, was die autonomen Fahrzeuge brauchen: Ladepunkte für die vollelektrischen Fahrzeuge, Werkstatt, Datenupload-Station sowie ein eigenes Verwaltungsgebäude. Beim Bau setzte die Hochbahn auf nachhaltige Elemente: Das Verwaltungsgebäude ist modular aufgebaut, um später flexibel angepasst werden zu können. Zudem ist das Dach begrünt und mit Photovoltaik bestückt.
Das könnte Sie auch interessieren: Besondere Regelung: Sie dürfen auf dem Gehweg fahren
Zum Jahreswechsel ziehen die Holon-Shuttles auf den neuen Hof um. Zunächst bleibt es beim Testbetrieb: Bis zu 15 Personen können in den barrierefreien Fahrzeugen mitfahren. Autonom fahren die Busse schon jetzt; an Bord sitzt aber weiterhin ein Sicherheitsfahrer.
2026 soll der nächste Schritt folgen: Eine geschlossene Nutzergruppe soll die Shuttles über die Apps HVV Switch und Moia buchen können. Das Einsatzgebiet reicht dann vom Stadtpark bis zur Elbe und vom Schlump bis Wandsbek. (mp)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.