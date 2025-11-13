Wie eine elegante Seerose soll sich Hamburgs neue Oper am Wasser in die HafenCity einfügen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach bei der Vorstellung des Sieger-Entwurfs am Donnerstag schon von einem „neuen Wahrzeichen”. Wohltäter und Milliardär Klaus-Michael Kühne will der Stadt damit ein imposantes Gebäude schenken – ein Präsent, an dem es durchaus Kritik gibt. Die MOPO erklärt, was genau geplant ist, wie viel die neue Oper kosten soll und ob das Projekt noch scheitern kann.

