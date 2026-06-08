Säckeweise Müll neben Papiercontainern, abgeladener Sperrmüll an Straßenecken und die Reste vom Grillfest am Elbstrand. Hamburgs Waste Watcher haben alle Hände voll zu tun. Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hatte daher bereits vor mehr als einem halben Jahr angekündigt, die Patrouille aufzustocken. Doch was ist daraus geworden? Und wie soll das anhand leerer Kassen bezahlt werden? Jetzt gibt es Neuigkeiten: Interessant ist dabei, wie die neuen Stellen finanziert werden sollen. Denn die Rechnung der Behörde geht nicht so richtig auf.

Die Waste Watcher der Stadtreinigung sind täglich mit 35 Mitarbeitenden in ganz Hamburg unterwegs, um laut Senat „Sauberkeitsverstöße zu verhindern und zu ahnden“. Müllferkel, die nicht direkt vor Ort erwischt werden, können dabei natürlich nur in überschaubarem Umfang ermittelt werden, aber immerhin. Im Jahr 2024 (neue Zahlen kommen erst im Herbst) wurden mehr als 12.000 Verwarnungen und Bußgeldbescheide erlassen.

Waste Watcher: Kontrolle von Müll, Kippen und Hundekot

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Ins Stadtsäckel flossen so 540.064 Euro. Die meisten Verfahren betreffen weggeworfenen Müll, Kippen und Kot plus wilde Müllablagerungen, insbesondere an Depotcontainer-Standplätzen. Die Waste Watcher sind dafür zuständig, Beweise zu sichern und Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.

Die Hamburger Waste Watcher kontrollieren auch Müll, der wild neben Containern entsorgt wird. Sie suchen nach Hinweisen auf die Täter. Julius Schreiner/dpa

Bei der Vorstellung des letzten Sauberkeitsmonitorings im Oktober 2025 kündigte Umweltsenatorin Katharina Fegebank an, dieses erfolgreiche Modell der Stadtreinigung auszubauen. Und zwar durch höhere Bußgelder für Müllsünder und damit verbunden eine Personalaufstockung um zehn Kräfte. Was natürlich mit erheblichen zusätzlichen Personalkosten verbunden ist.

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Umweltbehörde Hamburg: Mehr Personal einstellen

Auf Nachfrage bei der BUKEA hieß es gegenüber der MOPO nun, der neue Bußgeldkatalog sei Ende Juni zu erwarten. Die Frage nach der Aufstockung der Waste Watcher wurde zunächst elegant unter den Tisch fallen gelassen. Auf hartnäckige Nachfrage gibt die Pressestelle nun recht unverbindlich und ohne konkrete Nennung einer Mitarbeiterzahl und eines Einstellungstermins an: „Aufgrund der positiven Erfahrungen streben wir weiterhin und trotz der angespannten Haushaltslage eine Ausweitung des Teams an.“

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Die klamme finanzielle Lage der Stadt scheint die Hürde zu sein. Deshalb sollen die Waste Watcher inzwischen offensichtlich selbst für ihre Löhne sorgen. So heißt es aus der Pressestelle: „Finanziert werden soll dies maßgeblich durch die erwarteten Mehreinnahmen aus der anstehenden Überarbeitung des Bußgeldkatalogs der Hamburgischen Bezirksämter.“

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Das ist aber eine äußerst ambitionierte, wenn nicht uneinlösbare Idee: Wenn man grob annimmt, dass ein Mitarbeiter der Waste Watcher etwa 40.000 Euro im Jahr „kostet“, dann würden zehn neue Kräfte gleich 400.000 Euro kosten. Und im letzten Sauberkeitsbericht haben 35 Mitarbeiter auch nur 540.000 Euro an Bußgeldern reingeholt. Da müssten in Zukunft selbst bei deutlich höheren Bußgeldern eine Menge mehr Verstöße geahndet werden, um solche Summen zu erwirtschaften. Oder aber: Die BUKEA geht von einer deutlich geringeren Aufstockung aus, vielleicht drei statt zehn neue Kräfte.