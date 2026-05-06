In der Natur wären Waschbärbaby „Stitch“ und die Frettchen-Schwestern „Alba“ und „Blance“ wohl längst dem Fuchs zum Opfer gefallen und Nutria-Oma „Snow White“ wäre verhungert. Ihr Glück: Die Tiere mit dem weißschimmernden Fell sind in der Wildtierstation des Vereins Looki e.V. gelandet. Gründerin Vanessa Haloui erklärt, warum Albinos besonders viel Pflege brauchen und trotzdem nicht alt werden. Und: wann man die Tiere besuchen kann.









