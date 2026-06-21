Hamburgs Müllproblem wächst: Fast 6000 Tonnen illegal entsorgt

Alte Sofas, Bauschutt oder Elektrogeräte am Straßenrand: Hamburg kämpft zunehmend mit illegal entsorgtem Müll. Neue Zahlen des Senats zeigen, wie stark das Problem in den vergangenen Jahren gewachsen ist.

Fast 6000 Tonnen illegal entsorgter Müll, mehr als 185.000 Meldungen und Kosten in Millionenhöhe für die Stadt: Hamburgs Müllproblem wächst – besonders in den vergangenen zwei Jahren.

Alte Matratzen am Straßenrand, Bauschutt im Gebüsch, Elektrogeräte auf Grünflächen oder überquellende Sperrmüllhaufen an Containerstandorten – illegale Müllentsorgung gehört in Hamburg vielerorts zum Alltag. Aktuelle Zahlen aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft zeigen nun: Das Problem wächst deutlich.

Nach diesen hat sich die Menge des illegal entsorgten Mülls in Hamburg seit 2020 mehr als verdoppelt: Wurden damals noch 3757 Tonnen eingesammelt, waren es 2025 bereits 5998 Tonnen – ein Plus von fast 60 Prozent. Auch das Müllvolumen stieg im gleichen Zeitraum deutlich: von rund 41.700 auf mehr als 66.600 Kubikmeter Müll.

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Immer öfter werden Fälle illegaler Müllentsorgung gemeldet

Gleichzeitig schoss auch die Zahl der Meldungen nach oben. Während 2020 knapp 99.900 Hinweise bei der Stadtreinigung eingingen, waren es 2025 schon 185.900. Die App der Stadtreinigung wurde besonders häufig für Meldungen über illegal entsorgten Müll genutzt: Allein darüber gingen im vergangenen Jahr fast 99.000 Meldungen ein – mehr als über jeden anderen Meldeweg. Bis zum 7. Juni dieses Jahres gingen bei der Stadtreinigung bereits über 76.000 Meldungen ein.

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Ob das Aufräumen von Müllbergen, weggeworfenen Elektrogeräten oder am Straßenrand abgestellten Sofas – für die Stadt ist die Beseitigung und Entsorgung illegalen Mülls teuer. Laut Senat lagen die Kosten dafür im vergangenen Jahr bei 25,1 Millionen Euro. Allerdings wurden im laufenden Jahr noch keine Kosten ermittelt.

6211 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen wilder Müllablagerungen

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Dabei fällt auf: Zwar wurden im vergangenen Jahr 6211 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen wilder Müllablagerungen eingeleitet – mehr als 2024. Das Niveau von 2020 mit 6906 Verfahren wurde aber nicht wieder erreicht. Woran das liegt, bleibt unklar. Bis zum 31. Mai 2026 wurden bereits 2667 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Allein 2025 verhängte die Stadtreinigung 14.741 Verwarnungen und Bußgeldbescheide und nahm dabei rund 674.000 Euro ein. Allerdings stecken darin nicht nur Fälle von illegal entsorgtem Müll, sondern auch andere Sauberkeitsverstöße – etwa wegen weggeworfenen Hundekots, Taubenfütterung oder verbotener Einweggrills.

Wer genau den Müll entsorgt und welche Abfallarten besonders häufig illegal abgeladen werden, weiß der Senat nicht. Dazu führe die Stadtreinigung keine eigene Statistik, heißt es in der Senatsantwort.

Linke fordert sozial gestaffelte Möglichkeiten zur Müllentsorgung

Die Fraktion Die Linke fordert nun Konsequenzen. Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Linken, sagt: „Die Vermüllung der Stadt ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Alle Hamburger*innen haben das Recht auf eine unvermüllte Stadt und die Entsorgung darf nicht am eigenen Geldbeutel scheitern.” Jersch fordert günstigere und sozial gestaffelte Möglichkeiten zur Müllentsorgung, um illegale Ablagerungen einzudämmen.

Das Problem: Illegale Müllentsorgung beeinträchtigt nicht nur das Stadtbild und verursacht Umweltbelastungen, sondern durch Beseitigung des illegal abgelagerten Mülls entstehen auch erhebliche Kosten für die Stadt. Hinweise auf illegal entsorgten Müll können Hamburger über die Hotline „Saubere Stadt“, ein Online-Formular oder die App der Stadtreinigung melden – zuletzt stiegen auch die Buß- und Verwarngelder für Müllsünder.