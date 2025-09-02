Im zweiten Anlauf soll es nun klappen: Fast zehn Jahre ist es her, da stimmten die Hamburger gegen eine Bewerbung der Hansestadt für die Olympischen Sommerspiele 2024. Jetzt will Hamburg es noch einmal wissen. Steffen Rülke, ist neuer Leiter des Olympia-Vorprojekts und stellte am Dienstag im Rathaus das weitere Bewerbungsverfahren vor. Sportsenator Andy Grote (SPD) sagte, wen er als stärksten Konkurrenten sieht und was die Stadt dieses Mal anders machen muss.





