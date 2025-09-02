mopo plus logo
Steffen Rülke will die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. Das Volksparkstadion soll zur Schwimmhalle werden.

Steffen Rülke will die Olympischen Spiele nach Hamburg holen. Das Volksparkstadion soll zur Schwimmhalle werden. Foto: picture alliance (foto2press | Steffen Proessdorf) / moka-studio

  • Hamburg-Altstadt

paidHamburgs Mr. Olympia: Er soll die Spiele in die Stadt holen

Im zweiten Anlauf soll es nun klappen: Fast zehn Jahre ist es her, da stimmten die Hamburger gegen eine Bewerbung der Hansestadt für die Olympischen Sommerspiele 2024. Jetzt will Hamburg es noch einmal wissen. Steffen Rülke, ist neuer Leiter des Olympia-Vorprojekts und stellte am Dienstag im Rathaus das weitere Bewerbungsverfahren vor. Sportsenator Andy Grote (SPD) sagte, wen er als stärksten Konkurrenten sieht und was die Stadt dieses Mal anders machen muss.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

