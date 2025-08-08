Hamburgs magischste Show: Hier tanzen Wasser, Licht und Musik noch von Hand

Sie ist vermutlich die Letzte ihrer Art: die Wasserlichtorgel in Planten und Blomen. Zwar gibt es weltweit noch viele Wasserlichtspiele, doch „die sind alle automatisiert“, sagt der künstlerische Leiter Hector González Pino. Im Hamburger Park wird noch von Hand auf der „Farb-Orgel“ gespielt, die Wasserfontänen per Hebel von einem zweiten Künstler bedient. Wie das wohl genau vonstatten geht und aussieht hinter den Kulissen? Wir haben für unsere Leser:innen mal die Tür aufgestoßen.

Die Wasserlichtorgel ist ein echtes Hamburger Unikat: Seit der IGA 1973 steht sie in dieser Form am Parksee, wurde 2019 gründlich überholt, und wird bis heute live gespielt, im Sommer jeden Abend von Anfang Mai bis Ende September. Zwei Menschen steuern das Spektakel: eine Person an der „Farb-Orgel“, eine an den Wasserhebeln. Keine Automatik, keine KI – echte Handarbeit im Park.

Hinter dieser Tür gibt’s tatsächlich noch echte Handarbeit

„Zutritt verboten!" Die MOPO nimmt Sie heute trotzdem mal mit in das kleine Häuschen.

Auch Zahlen nennt González Pino. Zahlen, die staunen lassen: 762 Scheinwerfer am Lichtpult, 95 weiße Tasten, 99 Düsen, der Hauptstrahl schießt bis zu 36 Meter in den Himmel. In der rund halbstündigen Show wird so viel Wasser bewegt wie eine Stadt mit 500.000 Einwohnern in einer Stunde verbraucht. Deshalb wirkt das Ganze eben eher wie ein Konzert als eine Fontäne: Wasser, Licht und Musik greifen exakt ineinander. Auch die MOPO-Reporter sind begeistert. Obwohl sie das Spektakel schon öfter gesehen haben.

Der Mann hinter den Kulissen: Hector González Pino

Ein bisschen Geschichte gehört natürlich auch dazu: Erste große Fontänen gab’s hier schon 1938; zur IGA 1953 und 1963 wurde ausgebaut. Seit 1973 läuft die Orgel in der heutigen Gestalt. Der Spielpavillon unten an den Seeterrassen ist sowas wie der „Backstage“-Bereich der Crew. Von einer Bühne kann man insofern nicht sprechen, als man die Menschen hinter den Kulissen normalerweise ja nie sieht. Hier entsteht jeden Abend die Choreo – live zur Musik, nach eigens geschriebenen Partituren für Wasser und Licht.

Detailaufnahme: So schön bunt sehen die Tasten der Lichtorgel aus.

Die Wasserlichtkonzerte dauern etwa 30 Minuten – kostenlos, open air, mitten in Planten un Blomen. Wann genau? Bis Ende August um 22 Uhr. Ab September immer um 21 Uhr. Wer nah dran sein will, kommt ein paar Minuten früher an den Parksee, sucht sich eine Bank – und lässt sich verzaubern. (qua/km)