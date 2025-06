Sie ist nur so groß wie ein Wohnzimmer – und trotzdem eine Perle unter Hamburgs Buchläden: die Bücherstube Stolterfoht, untergebracht in einem Glaspavillon an der Rothenbaumchaussee. Zuletzt stand es schlecht um das 76 Jahre alte Schmuckkästchen: Der Zahn der Zeit hatte an ihm genagt. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für Hamburgs kleinste Buchhandlung.