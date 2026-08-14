Bummeln, Shoppen, Matcha trinken – und danach mit dem SUP aufs Wasser. In diesem Stadtteil geht es ganz besonders entspannt zu, ein bisschen britisches Hauptstadtfeeling inklusive.

Die Romanze zwischen Buchhändler William Thacker (Hugh Grant) und Filmstar Anna Scott (Julia Roberts), die sich zufällig im Londoner Stadtviertel Notting Hill treffen und verlieben, könnte auch rund um die Hegestraße spielen. Charmante Geschäfte, Jugendstilfassaden und eine nette Nachbarschaft – das gibt es hier auch. Das Quartier mitten in Eppendorf gilt als das „kleine Notting Hill Hamburgs“.

Boote und Boards zum Ausleihen und ein schöner Platz zum Sitzen am Wasser: der SUP Club am Isekai. Anke Geffers

Ganz dicht am Wasser

Das fängt ja gut an: Der „SUP Club“ am Isekai 1 sieht so verlockend aus, da möchte man sofort ein Kanu mieten oder zum Stand-up-Paddling starten. Oder am Wasser sitzen und den anderen beim Paddeln zuschauen. Wir kommen später noch mal vorbei und biegen jetzt in die Hegestraße ein.

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Haus mit bewegter Geschichte: der Haynpalast. Anke Geffers

Mietshaus mit Geschichte

Weiße Jugendstilfassaden, blühende Gärten, viel Ruhe. Wer hier lebt, kann sich glücklich schätzen. Wohnungen in dieser Gegend sind unbezahlbar geworden. Das prachtvolle Haus an der Ecke Haynstraße/Hegestraße mit immer neuen Transparenten an der Fassade hat besondere Berühmtheit erlangt. 1970 kämpften Studenten gegen den Abriss ihres Wohnhauses, des „Haynpalastes“. Einige von ihnen leben noch heute zur Miete im denkmalgeschützten Haus. Noch immer leisten die Bewohner Widerstand gegen Mietwucher und drohende Kündigungen und setzen sich dafür ein, Haus und Wohnen nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

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Erst zum Imbiss …

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Christian und Daniela Heidbrink führen den beliebten Imbiss „Umland Eppendorf“. Anke Geffers

Die kulinarische Bandbreite auf der Hegestraße reicht vom Feinschmeckerrestaurant bis zum Imbiss. Wir entscheiden uns für Letzteren und sind nicht die Einzigen, die den Mittagstisch von Daniela und Christian Heidbrink favorisieren. Bei „Umland Eppendorf“ in der Hegestraße 50 gibt es echte Hausmannskost wie gefüllte Paprikaschoten oder Putengulasch für unter zehn Euro. Immer frisch und selbst gekocht, Gemüse zur Auswahl, einen netten Spruch dazu – und trotz Warteschlange geht es schnell. Das Paar ist eben ein eingespieltes Team.

… dann ein Eis

Shopping-Pause mit Bio-Eis bei Nais in der Hegestraße. Anke Geffers

Zum Nachtisch wäre ein Bio-Eis von „Nais“ nebenan eine gute Wahl. Oder ein Matcha Latte to go von „Gotcha Matcha“, den hier jede Zweite zu trinken scheint. Mit dem grünen Getränk in der Hand schlendern wir zurück in Richtung Isekai und denken darüber nach, ob wir lieber ein SUP- Board oder ein Tretboot für den Rest des Tages mieten sollten.