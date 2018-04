Hamburgs Kiez-Friseure: Scharfe Schnitte gibt’s bei der Burlesque Queen

St. Pauli -

Sie tanzte für Jan Fedder im TV-Hit „Der Hafenpastor“, kochte beim „Promi-Dinner“. Als Burlesque-Tänzerin wird Belle la Donna in alle Welt geflogen, um Shows in Dita-von-Teese-Manier zu servieren. Im Friseur-Salon „Stand by Me“ (Hein-Hoyer-Straße 15/17) hingegen sorgt die scharfe Schnitte für – klar – scharfe Schnitte!

Perfekte Frisuren sind ihr zweites Standbein. Schließlich hat die toughe Pin-up-Lady vor der Künstler-Karriere den Beruf der Friseurin erlernt, später noch den Meister gemacht. Ein spezielles Handwerk beherrscht die 34-Jährige mit dem zuckerwatterosa Haar: hippe Farben. Pastell-Looks, Strähnchentechniken, angesagte Farbverläufe, die an Sonnenreflexe erinnern.

Vintage trifft Moderne: Sieben Kronleuchter tauchen den Salon in ein wohliges Licht. Alle Details sind perfekt aufeinander abgestimmt.

„Schon als Kind habe ich von einem eigenen Laden geträumt“, sagt Belle la Donna. Passend dazu ist die Einrichtung mädchen-märchenhaft. Im Schaufenster ist ein Tisch so dekoriert, als würden gleich die Protagonisten aus „Alice im Wunderland“ erwartet.

Im hinteren Teil des Salons befindet sich ein „Showroom“, in dem bis Mai der Verkauf läuft. Wer Kleider im 20er- bis 50er-Jahre-Stil sucht, wird hier fündig. Ab Sommer soll’s einen Herrenraum geben. „Die Nachfrage nach Barbier Wojtek Manteufel, der bisher ein Mal die Woche da ist, war so groß, dass er einen eigenen Bereich bekommt.“ Nicht nur für gepflegte Kerle gilt: Die verwendeten Produkte sind vegan. Belle la Donna steht auf Umweltverträglichkeit.

Zum Salon gehört bis Mai auch eine Boutique. Ab Sommer wird

es für bärtige Männer einen eigenen Bereich geben. Die Öffnungszeiten des Ladens in der Hein-Hoyer-Str.: Mo-Fr 12-20, Sa 10-16 Uhr

Bleibt nur eine Frage: Sieht man hinterher auf dem Kopf so schrill aus wie die Chefin? Belle lacht. „Nein, ich kann auch klassisch! Die Kunst ist, stets das Beste rauszuholen. Ich greife nach den Sternen, gebe dem Leben Glamour.“