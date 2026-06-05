Wenn John wie ein alter Hase Oldschool-Hip-Hop auflegt, ist die Reaktion im Publikum oft dieselbe: erstmal große Augen und erstaunte Blicke. Denn hinter den Turntables steht kein gestandener Club-DJ, sondern ein 13-jähriger Schüler aus Hamburg, der sich in Bars wie der Pacific Bar oder der Pony Bar längst einen Namen gemacht hat.

Die Liebe zu Oldschool-Hip-Hop kommt aus der Familie, erinnert sich der heute 13 Jahre alte DJ: „Papa hat mir gezeigt, wie ich mit dem Mischpult und dem Plattenspieler umgehen muss, dann habe ich es mir irgendwann selbst beigebracht“, sagt er. So sei die Leidenschaft fürs Mischen entstanden. Den eigentlichen Einstieg in die Musik habe aber Michael Jackson ausgelöst: „Da habe ich mich dann richtig mit Musik beschäftigt und dabei Hip-Hop für mich entdeckt.“