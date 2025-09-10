Wenn es um große Pötte, maritime Atmosphäre und echte Hafenromantik geht, ist Hamburg ganz vorn dabei – auch im Netz. Eine aktuelle Social-Media-Analyse von „Fit Reisen“ zeigt: Hamburg ist die beliebteste Hafenstadt Deutschlands und landet europaweit sogar auf Platz 2. Nur eine Metropole kann noch mehr Postings vorweisen.

Mehr als 71.000 Instagram-Beiträge sind bislang mit Bildern aus dem Hamburger Hafen unter den Hashtags #port und #harbour veröffentlicht worden. Damit schlägt die Hansestadt alle deutschen Konkurrenten deutlich. Rostock, Bremen und Kiel schaffen es zwar ebenfalls in die Top 60 des Rankings, doch an Hamburg kommt keiner vorbei.

Nur eine Stadt liegt weiter vorn: Hamburgs Hafen ist ein Social-Media-Star

Im europaweiten Vergleich muss sich der drittgrößte Hafen Europas nur London geschlagen geben, das mit knapp 89.000 Posts den Spitzenplatz einnimmt. Auf den weiteren Rängen folgen Barcelona, Nizza, Amsterdam und Marseille.

Dass Hamburg so beliebt ist, überrascht kaum: Der Hafen prägt fast ein Zehntel der Stadtfläche, verbindet die Hansestadt mit über 170 Ländern und lockt Jahr für Jahr Millionen Touristen an. Ob Hafengeburtstag, Cruise Days oder die klassische Barkassenfahrt – kaum ein Ort in Europa bietet so viele Anlässe für das perfekte Hafenfoto.

Der Hamburger Hafen bleibt damit nicht nur das wirtschaftliche Herz Norddeutschlands, sondern auch ein echter Social-Media-Star.