Gemütlich essen gehen und sich etwas gönnen – für viele Menschen ist der Restaurantbesuch zum Luxus und damit selten geworden. Und wenn, dann gehen sie am liebsten am Wochenende aus. Hamburgs Gastronomen stecken in einer Misere: Freitags und samstags sind ihre Lokale völlig überbucht, unter der Woche herrscht oft tote Hose. Die MOPO erklärt, was sie dagegen tun – und wie die Gäste durch besondere Angebote profitieren.