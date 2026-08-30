Geheimnisvoller Autofriedhof in Eidelstedt: Seit Jahren stehen die Oldtimer im Freien. Was dahintersteckt und warum sich niemand um die Autos gekümmert hat.

Dieser Golf II aus den 80er steht schon seit Jahren unbewegt auf einem Parkplatz an der Kieler Straße. Florian Quandt

Der ehemals schneeweiße VW Golf II ist mit einer dicken Dreckschicht überzogen, ein eleganter Mercedes-Roadster der 129er-Baureihe (1989-2001) steht in beklagenswertem Zustand ein paar Meter weiter, daneben entdecken wir ein moosbedecktes Opel Astra Cabrio. In der Kieler Straße 685, kurz vor dem Eidelstedter Platz, befindet sich ein geheimnisvoller Autofriedhof. Was hat es damit auf sich? Wir schauten uns einmal um.

Die Mühlenau plätschert munter dahin, doch wer von der Kieler Straße den Wanderweg am kleinen Flüsschen betritt, der blickt hinter einem Zaun auf ein vermülltes Grundstück, auf dem etwa ein Dutzend Pkw und ein Abschleppfahrzeug langsam, aber sicher verrotten. Ein Schild verweist auf eine „Auto-Company“. Wir entdecken eine Handynummer und rufen an.

Mercedes-Roadster der Baureihe 129 (1989-2001) sind gesucht – aber ob dieses Exemplar noch zu retten ist? Florian Quandt

Es meldet sich ein 62-jähriger Gastronom und Autohändler, der nach eigenen Angaben seit 1994 in Schnelsen und Eidelstedt gut laufende Pizzerien betrieb. Ein Standort befand sich neben dem Autofriedhof an der Kieler Straße. Zur MOPO sagte er: „Wir hatten eine mündliche Abmachung mit dem Grundstückseigentümer, das 8000 Quadratmeter große Areal für 600.000 Euro kaufen zu können, doch dann sollte es plötzlich das Doppelte kosten.“ Es fand sich ein anderer Käufer und der Gastronom, der im Gebäude der Pizzeria auch lebte, musste raus. Heute lebt er in Uetersen.

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Der Gastronom bittet die Anwohner um Entschuldigung für den Anblick der verrotteten Autos: „Ich bin herzkrank, hatte auch einen Unfall. Ich werde aber einen Abschlepper kaufen und im Herbst die Autos fortschaffen.“ Der Mann will vier oder fünf Fahrzeuge noch verkaufen, darunter das Mercedes-Cabrio. Die anderen Wagen sollen verschrottet werden.

Was der neue Grundstücksbesitzer auf dem Areal plant, ist unbekannt. Ein paar Meter weiter entsteht zurzeit ein großes Hotel der Kette „Holiday Inn“.