Handpulled Noodles, vietnamesische Sandwiches, die Nationalsuppe Pho: Die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen betreiben vier asiatische Restaurants in Hamburg – darunter das beliebte Lokal „Cyn Cyn“. Auf Social Media sieht man die beiden nur strahlend. Doch nun schildern sie ganz offen, dass es bei ihnen gerade alles andere als perfekt läuft. Im Gespräch mit der MOPO geht es um Baustellen-Chaos, Konkurrenz und Streit unter den Freundinnen.





