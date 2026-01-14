mopo plus logo
Die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen haben schwere Zeiten hinter sich. Foto: 16h

  • Eimsbüttel

paidHamburgs Gastro-Freundinnen in der Krise: „Haben uns verrannt und überschätzt“

Handpulled Noodles, vietnamesische Sandwiches, die Nationalsuppe Pho: Die Gastronominnen Chinh Keyser und Thao Nguyen betreiben vier asiatische Restaurants in Hamburg – darunter das beliebte Lokal „Cyn Cyn“. Auf Social Media sieht man die beiden nur strahlend. Doch nun schildern sie ganz offen, dass es bei ihnen gerade alles andere als perfekt läuft. Im Gespräch mit der MOPO geht es um Baustellen-Chaos, Konkurrenz und Streit unter den Freundinnen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

