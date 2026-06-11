„High Protein“-Ernährung liegt im Trend: Nun gibt es in Hamburg den ersten Lieferservice mit frisch zubereiteten, proteinreichen Gerichten.

Dieses Thema interessiert längst nicht mehr nur Bodybuilder: Proteinreiche Ernährung erlebt einen wahren Hype. Nun gibt es in Hamburg einen Lieferservice mit „High Protein“-Gerichten und vor allem Pizza. Dahinter steckt eine bekannte Gastronomin.

„Das Ganze ist wirklich super angelaufen“, sagt Trues-Maiken Henningsen zur MOPO. Seit zwei Wochen können Fitness-Fans bei ihrem neuen Lieferservice „High Protein Hamburg“ proteinreiche Speisen bestellen.

„High Protein Hamburg“: Neuer Lieferservice für Fitness-Fans

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Die 31-Jährige betreibt zwei „Trucys“-Cafés und einen Cateringservice in Hamburg. Außerdem berät sie Gastronomen. Mit „High Protein Hamburg“ hat sie sich jetzt ein weiteres Standbein geschaffen.

„Viele Menschen achten auf eine bewusste Ernährung mit ausreichend Proteinen“, so Henningsen. „Einen Lieferdienst mit frisch gemachten Speisen habe ich aber bisher in ganz Deutschland nicht finden können. Die meisten liefern Tiefgekühltes zum Selbst-Zubereiten.“

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Gastronomin Trues-Maiken Henningsen steckt hinter „High Protein Hamburg“. Florian Quandt

Bestseller auf der Speisekarte von „High Protein Hamburg“ sei die Protein-Pizza: Der Teig besteht unter anderem aus Dinkelmehl, Sahneprotein und Magerquark. Außerdem gibt es eine vegane Bolognese mit Soja-Hack oder eine Açaí-Bowl mit Skyr und pflanzlicher Milch. Die Gerichte gibt es ab 14,90 Euro. Auch Getränke wie ein einen High Protein-Iced Matcha oder ein Smoothie werden geliefert.

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„Die Speisen bereiten wir in einer Küche auf der Uhlenhorst zu“, so Trues-Maiken Henningsen. Geliefert werden sie entsprechend im Umkreis von den Anbietern „Lieferando“, „Uber Eats“ und „Wolt“.

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Die Protein-Pizza sei der Bestseller. hfr

„Ich bin ja oft auf Bali“, sagt Henningsen. Auch bei den Frühstücksgerichten in ihren Cafés hat sie sich von der Insel inspirieren lassen. „Dort sind solche High-Protein-Lieferdienste schon weit verbreitet. Es war an der Zeit, das Konzept nach Hamburg zu holen.“ In Zukunft soll es das Angebot in ganz Deutschland geben: „Ich kann mir vorstellen, ein Franchise daraus zu machen.“