mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Phönix-Viertel voller Müll: Neben den Tonnen sammeln sich kaputte Flaschen, Fahrradgerippe und Eierpappen.

Müllproblem im Phönix-Viertel: Neben den Tonnen sammeln sich kaputte Flaschen, Fahrradgerippe und Eierpappen. Foto: Bettina Blumenthal

  • Harburg

paidHamburgs dreckigstes Quartier?! Sofas im Vorgarten, Vitrinen und Müll auf der Straße

kommentar icon
arrow down

Von einer „extremen Sperrmüll-Lage“ berichten Senatsvertreter im Umweltausschuss. Die Polizei bezeichnet die tägliche Müllanhäufung sogar schon als „destabilisierendes Phänomen“. In einem Hamburger Viertel muss die Müllabfuhr zweimal täglich mit dem Presswagen anrücken, um illegal entsorgte Sofas, Regale und mehr wegzuschaffen. Sogar vor einer Kita stapelt sich der Unrat, Anwohner sprechen von Ratten, der Müll ist omnipräsent, sogar Tierkadaver wurden schon gefunden. Dabei tut die Stadt schon einiges, um das Problem in den Griff zu bekommen. Doch sie kämpft auf verlorenem Posten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test