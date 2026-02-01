Von einer „extremen Sperrmüll-Lage“ berichten Senatsvertreter im Umweltausschuss. Die Polizei bezeichnet die tägliche Müllanhäufung sogar schon als „destabilisierendes Phänomen“. In einem Hamburger Viertel muss die Müllabfuhr zweimal täglich mit dem Presswagen anrücken, um illegal entsorgte Sofas, Regale und mehr wegzuschaffen. Sogar vor einer Kita stapelt sich der Unrat, Anwohner sprechen von Ratten, der Müll ist omnipräsent, sogar Tierkadaver wurden schon gefunden. Dabei tut die Stadt schon einiges, um das Problem in den Griff zu bekommen. Doch sie kämpft auf verlorenem Posten.





