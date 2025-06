„Wie komme ich am schnellsten zum Flughafen?“ Die Antwort darauf sollen Fahrgäste künftig nicht mehr nur über ihre HVV-Apps oder von Mitarbeitern bekommen – sondern direkt von ihrer Haltestelle: Ein digitaler Avatar errechnet innerhalb von Sekunden die Route und erklärt sie auf 29 Sprachen. Beim am Sonntag gestarteten Nahverkehrskongress in Hamburg präsentiert der HVV die Haltestelle der Zukunft, die tatsächlich schon bald in der Hansestadt aufgebaut werden soll. Und sie kann noch viel mehr, als nur den schnellsten Weg zu zeigen.