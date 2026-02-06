Was Bobbie Serrano antreibt, lässt sich nicht allein in viralen Clips oder pointierten Kommentaren erklären. Hinter seiner ruhigen, oft lakonischen Art steckt eine Biografie voller Brüche, Zweifel und Erfahrungen, die seinen Blick auf Politik, Gesellschaft und Verantwortung geprägt haben. Im Gespräch öffnet der Hamburger Künstler Türen, die in seinen Videos bewusst geschlossen bleiben – und erzählt von Momenten, die bis heute nachwirken.







Warum Serrano bestimmte Themen auswählt, wo er persönliche Grenzen zieht und weshalb sein Engagement weit über Social Media hinausgeht, erfährt man erst beim genaueren Hinsehen. Es geht um Familie, Angst, Haltung – und um die Frage, wie viel ein Einzelner bewirken kann, ohne sich selbst zu verlieren. Die Antworten darauf sind leise, ehrlich und überraschend persönlich.