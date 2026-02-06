mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Bobbie Serrano ist ein Hamburger Künstler, der auf Instagram und in seinen Kunstwerken auf soziale Ungleichheit aufmerksam macht und sich klar gegen rechts positioniert.

Bobbie Serrano ist ein Hamburger Künstler, der auf Instagram und in seinen Kunstwerken auf soziale Ungleichheit aufmerksam macht und sich klar gegen rechts positioniert. Foto: Bobbie Serrano

  • Ottensen

paidHamburgs bunteste Stimme gegen rechte Propaganda: „Zeit, sich zu positionieren“

kommentar icon
arrow down

Was Bobbie Serrano antreibt, lässt sich nicht allein in viralen Clips oder pointierten Kommentaren erklären. Hinter seiner ruhigen, oft lakonischen Art steckt eine Biografie voller Brüche, Zweifel und Erfahrungen, die seinen Blick auf Politik, Gesellschaft und Verantwortung geprägt haben. Im Gespräch öffnet der Hamburger Künstler Türen, die in seinen Videos bewusst geschlossen bleiben – und erzählt von Momenten, die bis heute nachwirken.



Warum Serrano bestimmte Themen auswählt, wo er persönliche Grenzen zieht und weshalb sein Engagement weit über Social Media hinausgeht, erfährt man erst beim genaueren Hinsehen. Es geht um Familie, Angst, Haltung – und um die Frage, wie viel ein Einzelner bewirken kann, ohne sich selbst zu verlieren. Die Antworten darauf sind leise, ehrlich und überraschend persönlich.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test