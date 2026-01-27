Hamburgs berühmtes „Katzen-Wandbild” gerettet – so geht’s jetzt weiter

Sorge um die berühmten „Grindelkatzen“ in Harvestehude: Seit einigen Wochen steht fest, dass das sogenannte „Katzenhaus“ umfassend modernisiert werden soll. Die Angst um Hamburgs bekannteste Stubentiger war groß. Doch jetzt wird in einer aktuellen Pressemitteilung der SPD-Fraktion Eimsbüttel Entwarnung gegeben.

Das rund 20 Meter hohe Wandbild – das eine nahezu fensterlose Häuserwand, Nähe der U-Bahn-Station „Hoheluft“ schmückt – entstand 1982 durch den Künstler Hans-Gustel Agné. Zu sehen: ein geöffnetes Fenster mit Blick auf die Alster. Im Mittelpunkt stehen, die grau-weiß gestreiften Katzen, die es sich auf der Fensterbank bequem gemacht haben. Die Schmusekatzen sind aus Eimsbüttel nicht mehr wegzudenken.

Entsprechend groß war die Aufregung, als ein SAGA-Sprecher kürzlich ankündigte, dass das Gebäude in der Oberstraße 2 für 3,5 Millionen Euro modernisiert werden soll. Anstehende Arbeiten sind unter anderem neue Fenster und die Sanierung der Balkone und Fassaden – damit das historische Haus aus dem Jahr 1889 gut erhalten bleibt. In der aktuellen Pressemitteilung der SPD-Fraktion Eimsbüttel wird bekannt gegeben, dass im selben Zuge auch das berühmte Wandbild erneuert wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Höchststand: Mehr Menschen in Hamburg arbeiten

Die SAGA hat bereits Kontakt zum ursprünglichen Künstler des Murals aufgenommen, heißt es. Gemeinsam mit ihm soll das Katzenbild – nach Abschluss der Fassadenarbeiten – neu bemalt werden. Ziel sei es, den Charme des ursprünglichen Kunstwerks von 1982 zu bewahren und zugleich aktuelle Elemente des Hamburger Stadtbildes einzufügen. Eimsbüttlerinnen und Eimsbüttler sollen frühzeitig über das neu aufgelegte Design informiert werden.