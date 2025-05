Hamburgs Autofahrer tanken besonders günstig – so groß ist der Abstand

Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die mit einem Benziner in Hamburg unterwegs sind: Im Bundesvergleich sicherte sich die Hansestadt den 2. Platz für den günstigsten Benzinpreis. Eine aktuelle Auswertung zeigt, wo Autofahrer besonders tief in die Tasche greifen müssen.

Wer einen Benziner fährt, hat in Hamburg gute Karten: Die Tankpreise für Benzin sind in Hamburg im Bundesvergleich auffällig günstig. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des ADAC. Einzig Autofahrer in Berlin tanken noch günstiger: Im Schnitt 1,609 Euro kostet ein Liter Super E10 in der Hauptstadt – immerhin 2,7 Cent weniger als in Hamburg (1,636 Euro).

Benzin in Hessen am teuersten

Tief in die Tasche greifen müssen hingegen Autofahrer in Hessen und Sachsen-Anhalt: So werden für einen Liter Super E10 in Hessen 1,687 Euro fällig, in Sachsen-Anhalt sind es 1,685 Euro. Damit beträgt der Abstand bei Super E10 zwischen Hamburg und Hessen 5,1 Cent.

Für Dieselfahrer sei hingegen derzeit Nordrhein-Westfalen besonders preiswert. Hier liegt der Durchschnittspreis für einen Liter bei 1,512 Euro. Das Saarland folgt mit 1,514 Euro pro Liter dicht auf dem 2. Platz. Im Vergleich besonders teuer ist der Dieselpreis in Bayern: Ein Liter kostet im Süden 1,561 Euro, auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Ranking liegt Brandenburg mit 1,552 Euro und damit 0,9 Cent günstiger.

ADAC: Mit diesen Tipps günstig tanken

Um möglichst günstig zu tanken, empfiehlt der ADAC, noch vor der Fahrt die Kraftstoffpreise von Tankstellen zu vergleichen. Außerdem sei es ratsam, den Morgen zu meiden und eher abends zu tanken.

Für den aktuellen Vergleich hat der ADAC am Dienstag um 11 Uhr eine Stichprobe mit mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland durchgeführt. Die ermittelten Preise würden somit eine Momentaufnahme darstellen, so der ADAC. (mp)