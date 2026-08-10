Deutschlands wohl kleinste Burg hat einen neuen Besitzer: Das „Alsterschlösschen“ in Poppenbüttel wurde verkauft. Wer der neue Käufer ist, ist bislang noch ein Geheimnis.

Das „Alsterschlösschen” in Poppenbüttel hat nun einen neuen Besitzer. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | McPHOTO / Rainer Waldkirch

Die Burg Henneberg in Poppenbüttel, besser bekannt als „Alsterschlösschen“, geht in neue Hände über. Der Kaufvertrag soll bereits vor wenigen Wochen unterschrieben worden sein.

13 Jahre gehörte die historische Burg Miriam Hager. Wie sie dem „Abendblatt“ sagte, stammt der neue Eigentümer aus Hamburg und betreibt auch ein Unternehmen in der Hansestadt – mehr soll zunächst nicht verraten werden.

Burg Henneberg wurde verkauft

Anzeige

Für 1,1 Millionen Euro wurde die Burg zuletzt angeboten. Zum „Alsterschlösschen“ gehören unter anderem ein zwölf Meter hoher Turm, ein Rittersaal und eine standesamtlich anerkannte Kapelle. Außerdem gibt es einen privaten Anleger am Schleusenteich an der Alster.

In den vergangenen Jahren wurde die Burg vor allem als Veranstaltungsort genutzt: Mehr als 550 Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 250 Gästen und jährlich mehr als 40 Trauungen fanden dort statt.

Anzeige

Neuer Besitzer plant weiterhin Konzerte im Rittersaal

Viel ändern soll sich daran offenbar nicht. Laut dem Bericht plant der neue Käufer weiterhin Konzerte im Rittersaal. Auch ein Cafébetrieb ist vorgesehen. Die offizielle Übergabe stehe zwar noch aus, der Notartermin sei aber bereits erfolgt.

Anzeige

Gebaut wurde die Burg 1884 von der Familie Henneberg. 2013 übernahm Hager das Gebäude und verwandelte es nach einer aufwendigen Sanierung in einen Veranstaltungsort. Heute steht das „Alsterschlösschen“ als „Kulturdenkmal Burgruine Henneberg“ unter Denkmalschutz. (mp)