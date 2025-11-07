mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Christian Voß, technischer Direktor der Hamburgischen Staatsoper, an der Hydraulikanlage. Damit kann er die sechs Podien der Bühne bewegen.

Christian Voß, technischer Direktor der Hamburgischen Staatsoper, an der Hydraulikanlage. Damit kann er die sechs Podien der Bühne bewegen. Foto: Florian Quandt

  • Hamburg-Neustadt

paidHamburgische Staatsoper: Das Milliardengrab in spe

kommentar icon
arrow down

Puccini und Tschaikowsky dirigierten hier eigene Werke, Enrico Caruso sang, und 1891 wurde kein Geringerer als der Komponist Gustav Mahler Erster Kapellmeister: Seit beinahe 200 Jahren schon wird an der Dammtorstraße Musikgeschichte geschrieben. Doch die Hamburgische Staatsoper ist arg in die Jahre gekommen. Horrorzahlen für die Kosten einer Sanierung des Gebäudes kursieren, man befürchtet bis zu eine Milliarde Euro. Kann das sein? Die MOPO schaute einmal hinter die Kulissen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test