Hamburgerin verliert Erbstück ihres Vaters – Netz soll helfen

Vor fast einem Jahr starb ihr Vater. Jetzt bittet die Hamburger Influencerin Aleyna Gencel ihre Community um Hilfe: Ein Ring mit großem Erinnerungswert ist im Fitnessstudio verschwunden. Die Reaktionen bewegen viele.

Die Hamburger Influencerin Aleyna Gencel (aleyna_locke) sucht verzweifelt nach einem verlorenen Ring ihres verstorbenen Vaters – und bekommt dafür gerade enorme Unterstützung aus dem Netz. In einem emotionalen Instagram-Video schildert die Creatorin, der auf Instagram mehr als 8300 Menschen folgen, dass sie den Ring am 21. Mai im TRU Fitness in Barmbek-Nord (Krüsistraße 7) verloren habe. Der Ring sei „das Einzige“, was ihr von ihrem Vater geblieben sei. Dieser war nach ihren Angaben im Juni 2025 verstorben.

„Falls ihn jemand gefunden oder aus Versehen mitgenommen hat, bitte ich einfach darum, ihn mir zurückzugeben“, schreibt Locke in dem Video. Wütend sei sie nicht, Anzeigen plane sie ebenfalls nicht. „Ich möchte einfach nur meinen Ring wiederhaben, weil er für mich einen sehr großen persönlichen Wert hat“, heißt es weiter. Für die Rückgabe bietet die Hamburgerin inzwischen 100 Euro Finderlohn an. „Das ist das Einzige, was ich von meinem Vater habe, bitte gib ihn mir zurück“, sagt sie in dem Video.

Hunderte Euro – Community will „Finderlohn“ aufstocken

Doch dabei blieb es nicht. Unter dem Beitrag bieten Nutzer inzwischen zusätzlich eigenes Geld an. „Ich leg nochmal 100 Euro drauf“, schreibt eine Nutzerin. Ein weiterer Kommentar: „Ich pack noch 350 drauf!“ Andere teilen eigene Schicksalsschläge. „Meine Mama ist zwei Wochen vor deinem Vater gestorben. Hoffentlich findest du den Ring“, heißt es etwa.

Das könnte Sie auch interessieren: „Der Coolste”: Hamburger Polizist wird zum Internetstar

Das Video verbreitete sich schnell und hat fast eine Millionen Aufrufe (Stand: 27. Mai). Unter dem Beitrag hoffen Hunderte Nutzer inzwischen gemeinsam, dass der Ring wieder auftaucht. Wer Hinweise hat oder den Ring gefunden hat, soll sich direkt bei ihr melden.