Immer mehr obdachlose und suchtkranke Menschen sind in Hamburger S- und U-Bahnen unterwegs. Eine Fahrt, auf der Armut und Sucht von Station zu Station weiterziehen.

Ein kleiner Plüschhai baumelt an Meleks Rucksack, als sie die U1 betritt. Die zierliche Frau legt ihre große Edeka-Tasche mit Pfandflaschen im Eingangsbereich ab. „Guten Morgen. Ich bin aus seelischen und gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, zu arbeiten“, sagt sie. Melek lebt seit sieben Jahren auf der Straße. Sie beschreibt sich als „Straßenkind“ und „Punkerin“. Schwarzer Kapuzen-Pulli, Lederjacke. „Ich schnorre, bitte verurteilen Sie mich nicht“, spricht sie weiter. Sie läuft den Mittelgang entlang, wird dabei kaum beachtet. Viele Fahrgäste, wenige Zuhörer.

„Selbst wenn jemand aufschaut und Nein sagt, habe ich schon gewonnen, weil ich gesehen und als Mensch behandelt wurde.“ Gestern hatte sie Geburtstag, sagt die Frau mit der Leo-Print-Kappe, es war ihr vierzigster.

Immer mehr Menschen fragen nach Geld, aber immer weniger können oder wollen etwa abgeben, erzählt Melek: „Jeder hat ja seine eigenen Sorgen.“ Die Situation auf der Straße werde immer schwieriger. Das zeigt sich auch in den S- und U-Bahnen.

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Immer mehr obdachlose Menschen – und Bedürftige in Bahnen

„Es sind zunehmend Bedürftige im öffentlichen Nahverkehr unterwegs“, sagt Straßensozialarbeiter Florian Bruns vom „Projekt Comeback Angels“ der GM Jugendhilfe.

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Die offizielle Zahl der Menschen, die in Hamburg auf der Straße leben, hat sich von 2018 bis 2024 auf 3800 Personen verdoppelt. Zwar müsse zwischen obdachlosen, wohnungslosen und suchtkranken Menschen unterschieden werden, in den Waggons kämen jedoch alle zusammen. Die Bahn ist Fortbewegungsmittel, Rückzugsort – und mögliche Einnahmequelle. „Sie ist eben ein Ort, an dem es leichter ist, auf Menschen zuzugehen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, auszuweichen oder einfach vorbeizugehen“, erklärt Bruns.

An jeder Station ein neues Schicksal

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Ein Sonntag in der S3, 12.25 Uhr zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof: Ein Mann in einer abgewetzten DHL-Jacke schiebt sich durch die Bahn, klammert sich an seinen Pappbecher und fragt im Vorbeigehen: „Entschuldigung, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, mich ein bisschen zu unterstützen?“ Dann verschwindet er mit leisem Münzklirren.

Drei Minuten später, zwischen Hauptbahnhof und Hammerbrook, steigt ein Mann in einem Kapuzenpullover ein. Statt einer Jacke trägt er eine gelbe Decke, über der Schulter eine Ikea-Tüte. Mit gesenktem Blick geht er von Abteil zu Abteil, fragt niemanden, schaut nur kurz in die Mülleimer und geht weiter.

12.33 Uhr, zwischen Elbbrücken und Veddel: Ein Mann mit rötlichem Bart und Mütze betritt die Bahn und fragt nach Geld. Er bedankt sich, streckt den Arm aus, öffnet die Hand, soweit es geht. Er trägt eine Schiene, die mal blau gewesen ist.

Immer wenn sich die Türen öffnen, kommt ein neuer Bedürftiger herein – ein weiteres Schicksal, das im Bahnverkehr kurz aufblitzt, weil es anderswo nicht mehr sichtbar sein soll. Das Elend verlagert sich auf die Schiene.

Polizei und Verbote: Sicherheitsoffensive am Hauptbahnhof

Im April 2023 wurde die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof erhöht. Die sogenannten Quadrostreifen wurden eingeführt. Sie bestehen aus Landes- und Bundespolizei sowie Sicherheitsdiensten der Deutschen Bahn und der Hochbahn. Die Zahl der Gewaltdelikte sank von 720 im Jahr 2023 auf 546 im Jahr 2024, was einem Rückgang von 25 Prozent entspricht.

Im April 2024 trat ein Alkoholkonsumverbot in Kraft. Seit Mai 2024 wird zudem das Bettelverbot in den Bahnen strenger durchgesetzt. Das Bußgeld beträgt 40 Euro. Dagegen klagen die Gesellschaft für Freiheitsrechte und das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“.

Sozialarbeiter: Menschen sollen aus öffentlichem Raum gedrängt werden

„Die Menschen sollen aus dem öffentlichen Raum und jetzt auch aus der Bahn gedrängt werden“, sagt Florian Pittner, Straßensozialarbeiter beim Projekt „Palette“. Viele Betroffene stumpfen ab, besonders was den Drogenkonsum angeht, der oft mit Obdachlosigkeit einhergeht. „Für die Menschen macht es irgendwann keinen Unterschied mehr, wo sie konsumieren, weil sie überall verjagt werden“, so Pittner. Hinzu kommt der steigende Crack-Konsum: „Das kann wahnsinnig schnell geraucht werden, ein Zug und fertig.“

Es bräuchte mehr Hilfsangebote, mehr Wohnungen, mehr gesundheitliche Versorgung – nicht mehr Verbote, fordern die Sozialarbeiter. „Ich verstehe nicht, warum die Stadt denselben Fehler im Umgang mit der Szene – Repression – über Jahrzehnte immer wieder wiederholt“, sagt Pittner.

Andere Städte, andere Maßnahmen: Zürcher Modell als Vorbild

Dass es auch andere Wege gibt, zeigen Städte wie Zürich. Dort wird der Kleinsthandel zwischen Abhängigen in bestimmten Drogenhilfeeinrichtungen unter strengen Auflagen toleriert. Der Konsum findet nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern unter Aufsicht von geschultem Personal statt. Ein Hilfesystem, das Menschen erreicht, bevor Polizei und Verbote es tun.

Die Sozialbehörde betont hingegen, dass Hamburg auf ein Zusammenspiel von Hilfe, Sicherheit und Ordnung setze. Das Ziel bestehe darin, Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten, und sie an Hilfsangebote zu vermitteln.

Laut Sozialbehörde liegen keine belastbaren Zahlen dazu vor, wie viele obdachlose oder suchtkranke Menschen sich in S- und U-Bahnen aufhalten. Auch der Konsum in der Bahn lasse sich nur schwer erfassen. Die Polizei spricht von Ausnahmefällen. Im vergangenen Jahr wurden in öffentlichen Verkehrsmitteln 18 Rauschgiftdelikte registriert. Wie viele Fälle ungesehen bleiben, weiß niemand.

„Auch Junkies können Manieren haben“

Melek, die zierliche Frau aus der U1 mit dem Plüschhai am Rucksack, kennt diese Situationen nur zu gut: „Es gibt alles, klar“, sagt sie, während sie mit ihrem Gepäck eine Treppe am Bahnhof hinaufgeht. Ein Mitarbeiter der Hochbahnwache schaut ihr streng hinterher, bis sie den Aufgang am ZOB erreicht hat. Hinter dem Geländer kauern Menschen, einige kochen ihr Crack, um es rauchbar zu machen, andere halten offenbar Ausschau nach Kunden.

Unbeeindruckt läuft Melek an zwei streitenden Männern vorbei. Sie bezeichnet sich als „Konsumentin“ und nicht als Junkie. „Aber auch Junkies können Manieren haben“, meint sie. Für den Konsum in der Bahn hat sie jedoch kein Verständnis: „Dann muss die Lunge eben warten.“ Sie ärgert sich über diese Ausnahmefälle, weil dadurch alle in ein schlechtes Licht geraten, die in der Bahn nach Geld fragen.

Der Kampf ums Kleingeld sei in den vergangenen Jahren noch härter geworden, sagt Melek, das Leben auf der Straße auch. Sie hat einen festen Platz an einer Brücke, ein Alltag zwischen Straße und Bahn. Dass sich das noch einmal ändert, glaubt sie nicht. „Mein Zug ist abgefahren“, sagt Melek. Doch sie fährt weiter, mit den Bahnen quer durch Hamburg. Wer nirgendwo bleiben darf, bleibt in Bewegung.