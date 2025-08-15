Sechs Jahre Grundschule, mehr Bildung ist für Mädchen in Afghanistan nicht mehr vorgesehen, seit die Taliban das Land im August 2021 widerstandslos eingenommen haben. Architektin Hila Limar (38), als Kind aus Afghanistan geflohen und in Langenhorn aufgewachsen, kämpft dafür, dass afghanische Mädchen am Ende der Grundschule wenigstens lesen und schreiben können. Die Vorsitzende der Organisation „Visions for Children e.V.“ erklärt, was fehlende Toiletten mit mangelnden Lesekenntnissen zu tun haben, wie der Unterricht in Afghanistan oft aussieht – und warum sie von der Bundesregierung enttäuscht ist.



