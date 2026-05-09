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Eine Frau und ein Mann stehen vor einem Reetdachhaus.

„Ein bisschen surreal“ kommt es Birgit noch vor: Sie hat bei der „Traumhausverlosung“ dieses Reetdachhaus im Wert von 2,1 Millionen Euro gewonnen. Sohn Niklas war bei der Übergabe mit dabei. Foto: Julia Sassenberg

  • Utersum

paidHamburgerin gewinnt Traumhaus auf Nordseeinsel

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„Es fühlt sich immer noch surreal an – ich habe vorher noch nie was gewonnen“, sagt Birgit (62) etwas atemlos. Sie steht vor einem schmucken, reetgedeckten Friesenhaus im Föhrer Dorf Utersum. Vor ihrem Haus. Birgit hat bei der „Traumhausverlosung“ den Hauptpreis im Wert von 2,1 Millionen Euro gewonnen.
Und obwohl sie für die Schlüsselübergabe nun mit einem ganzen „Traumhaus-Team“ auf der Insel ist und das – übrigens komplett eingerichtete – Haus natürlich auch schon bis in die letzte Ecke erkunden konnte, ist sie noch etwas fassungslos.


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