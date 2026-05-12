„Es fühlt sich immer noch surreal an – ich habe vorher noch nie was gewonnen“, sagt Birgit (62) etwas atemlos. Sie steht vor einem schmucken, reetgedeckten Friesenhaus im Föhrer Dorf Utersum. Vor ihrem Haus. Birgit hat bei der „Traumhausverlosung“ den Hauptpreis im Wert von 2,1 Millionen Euro gewonnen.

Und obwohl sie für die Schlüsselübergabe nun mit einem ganzen „Traumhaus-Team“ auf der Insel ist und das – übrigens komplett eingerichtete – Haus natürlich auch schon bis in die letzte Ecke erkunden konnte, ist sie noch etwas fassungslos.





