Hamburgerin gewinnt 1,2 Millionen Euro im Lotto

Eine Hamburgerin aus dem Bezirk Harburg hat beim Eurojackpot mehr als 1,2 Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am Dienstag tippte sie fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig. Der ganz große Jackpot wurde aber noch nicht geknackt.

Exakt 1.205.258,30 Euro gehen an die Gewinnerin. Abgegeben wurde der Spielschein online über die Website von Lotto Hamburg. Es ist bereits der zweite Millionengewinn in Hamburg im Mai – und zugleich der zweite in diesem Jahr.

Lotto: 120 Millionen Euro bleiben im Jackpot

Gezogen wurden die Zahlen 10, 36, 37, 39 und 47 sowie die Eurozahlen 5 und 6. Neben der Hamburgerin gewannen auch Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Norwegen in Gewinnklasse 2.

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Der Eurojackpot wurde nicht geknackt. Für die Ziehung am Freitag steigt er deshalb auf rund 120 Millionen Euro – die maximale Gewinnsumme. In der zweiten Gewinnklasse liegen zusätzlich rund 20 Millionen Euro. (mp)