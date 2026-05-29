Bettina K. (60) weiß, dass es solche Maschen gibt. Gefälschte Mails, falsche Login-Seiten, angebliche Sicherheitswarnungen – davon hat sie schon gehört. Die Speditionskauffrau aus Stellingen war sich immer sicher: Darauf falle ich niemals herein. Dann passiert es doch. Die Hamburgerin tappt in eine professionell gemachte Phishing-Falle. Der Schaden: 1239,90 Euro. Bettina K. zeigt den Fall bei der Polizei an. Sie wendet sich auch an PayPal, bittet darum, ihr das Geld zu erstatten, legt Widerspruch ein, wehrt sich mit allen Mitteln. Erfolglos. Erst als sie sich an die MOPO wendet, kommt Bewegung in die Sache. Die Redaktion fragt bei PayPal nach. Einen Tag später ist das Geld wieder auf ihrem Konto. Was im Einzelnen geschehen ist:





