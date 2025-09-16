mopo plus logo
Stefan Schmidt (47) ist Zahnarzt – in seiner Freizeit fährt er aber auch noch die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH).

Foto: Florian Quandt

paidHamburger Zahnarzt hat ein ganz besonderes Hobby: Busfahrer!

ZZahnarzt am Bohrer – Busfahrer am Steuer: Stefan Schmidt (47) kann beides. In seiner Praxis in Bahrenfeld repariert er Zähne, in seiner Freizeit lenkt er seit einem halben Jahr einen tonnenschweren Linienbus durch Hamburg. „Das ist ein absoluter Kindheitstraum von mir“, sagt er. Mit der MOPO hat der 47-Jährige darüber gesprochen, wie er zu diesem doch eher ungewöhnlichen Hobby kam und wie er den Nebenjob mit seinem Beruf unter einen Hut bekommt.


Kommentare öffnen arrow right in circle
 
